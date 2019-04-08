Дональд Трамп объявил об отставке главы Министерства внутренней безопасности Кирстьен Нильсен

....I am pleased to announce that Kevin McAleenan, the current U.S. Customs and Border Protection Commissioner, will become Acting Secretary for @DHSgov. I have confidence that Kevin will do a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 апреля 2019 г.

Временно исполняющим обязанности главы МВБ назначен начальник Службы иммиграционного и таможенного контроля США Кевин Макэлинэн. "Уверен, что Кевин отлично справится с этой должностью!" - добавил американский лидер.

Сама Нильсен сообщила, что покинет свой пост через несколько дней. "Я согласилась остаться на посту министра до среды, 10 апреля, чтобы обеспечить упорядоченный переход и гарантировать, что ключевые вопросы МВБ не пострадают", - написала Нильсен.

По данным информационного портала Axios, президент был недоволен Нильсен из-за отсутствия четкой позиции в миграционном вопросе, в частности, в отношении строительства стены на границе с Мексикой и депортации нелегальных мигрантов, пишет Newsru.com. Сам Трамп не называет причины этой кадровой перестановки, однако о возможном уходе Нильсен сообщалось еще в ноябре прошлого года именно по причине миграционных разногласий.

Трамп неоднократно заявлял о своем намерении закрыть американско-мексиканскую границу в связи с миграционным кризисом и распорядился привлечь несколько тысяч военнослужащих к операции Faithful Patriot ("Верный Патриот") по противодействию нелегальной миграции на пограничных территориях.

По сообщению прессы, Нильсен тогда заявляла, что не будет выполнять распоряжение о закрытии границы, так как на деле это неосуществимо. Тем не менее она публично подчеркивала, что ситуация на южной границе США в действительности является кризисом и представляет угрозу национальной безопасности страны.

Дональд Трамп просил выделить 5,7 миллиарда долларов в 2019-м финансовом году на возведение стены на границе с Мексикой, через которую шли в США караваны мигрантов, но конгресс утвердил только 1,3 миллиарда. В ответ американский лидер приостанавливал работу правительства на 35 дней - с 22 декабря до 25 января, это стало самым длительным шатдауном в истории США.

Далее Трамп ввел чрезвычайное положение на южной границе, что дало ему право перенаправить на строительство стены 6,5 миллиарда долларов без согласования в дополнение к уже выделенным средствам. Американские сенаторы проголосовали за отмену данного указа, после чего Трамп впервые на посту президента воспользовался правом вето. 26 марта палата представителей попытается преодолеть вето, для этого потребуется не менее двух третей голосов.

По мнению Трампа, стена протяженностью 1162 километра и стоимостью в 18 миллиардов долларов нужна для борьбы с нелегальной миграцией и наркотрафиком. Возведение стены было одним из его предвыборных обещаний. Пока построено 179 километров стены. В 2017 году конгресс выделил на нее 341 миллион долларов, в 2018 году - 1,375 миллиарда, а в конце марта этого года - миллиард долларов.