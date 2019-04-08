Канепи совершила стремительный подъем в рейтинге, Контавейт сдала позиции

В обновленном мировом женском теннисном рейтинге Кайа Канепи улучшила свои позиции сразу на семь строк, поднявшись на 75-е место.
Успеху Канепи способствовали удачные выступления на грунтовых кортах американского Чарльстона, где теннисистка сумела обыграть соперницу, входящую в топ-20 мирового тенниса.
Анетт Контавейт, напротив, ухудшила свой рейтинг, опустившись с 14-го на 15-е место.
Лидируют в женском теннисе японка Наоми Осака, за ней следуют румынка Симона Халеп и чешка Петра Квитова.
В мужском рейтинге Юрген Зопп занимает 171-е место. На первой строчке мужской табели о рангах по-прежнему царит серб Новак Джокович. В тройку вошли испанец Рафа Надаль и немец Саша Зверев.