Процесс над обвиняемыми в даче взяток Сависаару в очередной раз откладывается

Участники процесса в ближайшее время договорятся об устраивающем всех времени заседания. Ранее процесс несколько раз откладывался из-за болезни судьи.

В конце декабря Госсуд принял решение о признании Сависаара неподсудным по состоянию здоровья.

Госпрокуратура обвинила Сависаара в использовании бюджетных средства Таллинна в собственных интересах и интересах Центристской партии, а также получении четырех взяток, отмывании денег и получении запрещенных пожертвований в пользу Центристской партии в крупных размерах. В качестве юридического лица обвинение предъявлено Центристской партии.

Госпрокуратура обвиняет в даче взяток Сависаару бизнесменов Айвара Туулберга, Александра Кофкина, Хиллара Тедера и Велло Кунмана.

Председателя горсобрания Таллинна Калева Калло обвиняют в содействии даче и получению взяток, в посредничестве при даче взяток обвиняют бывшего политика Виллу Рейльяна.

В рамках дела также обвинялся бывший заместитель старейшина Пыхья-Таллинна Прийт Кутсера, но в его отношении делопроизводство прекратили по принципу оппортунитета.

Судебный процесс начался в Харьюском уездном суде 12 июня 2017 года, все обвиняемые заявили, что не признают себя виновными. Рейльян признал себя виновным, суд принял решение в его отношении в порядке договорного делопроизводства.