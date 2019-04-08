Maxima объявила о нововведении для владельцев карты Aitäh

«Делая карточку Aitäh бессрочной, мы с одной стороны хотим уменьшить для клиентов бессмысленные затраты времени на замену карт, а с другой стороны изменение вызвано и экологическими соображениями, поскольку к нашей программе лояльности присоединилось около 700 000 человек, то есть – исчезнет потребность в выпуске сотен тысяч новых карточек», – сказала коммерческий директор Maxima Estonia Кристина Мустонен.

Срок действия выданных карт клиентов истекает 31 мая этого года, но, по словам Мустонен, все клиенты смогут продолжать использовать свои карты и получать бонусы за покупки и в будущем.

Мустонен отметила, что большие изменения начинаются с маленьких шагов. Поэтому в качестве следующего шага Maxima Grupp планирует перенести программу лояльности на цифровую платформу, в результате чего потребность в использовании и выпуске пластиковых карт в будущем снизится еще больше.