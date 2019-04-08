Пн, 8.04.2019
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Эстония начинает подготовку к строительству хранилища радиоактивных отходов

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Green Radioactive Barrels

ФОТО: Jacek Fulawka / PantherMedia / Jacek Fulawka

В 2019-2023 годах в Эстонии будут проведены исследования, необходимые для создания в стране к 2040 году хранилища радиоактивных отходов.

Соответствующий приказ подписал в понедельник, 8 апреля, министр окружающей среды Сийм Кийслер.

Работы стоимостью 7,5 млн евро будут профинансированы из Фонда сплочения Европейского союза, пишет rus.err.ee.

По словам Кийслера, предусмотренные в приказе исследования и подготовительные мероприятия крайне необходимы, чтобы к 2040 году в стране появилось современное и безопасное хранилище радиоактивных отходов.

"В хранении нуждаются главным образом отходы из временного хранилища в Палдиски, а также радиоактивные отходы, которые возникнут в будущем при демонтаже секций реакторов", - сказал министр,  а также добавил, что в первую очередь будут переработаны 170 тонн радиактивного металлолома, что позволит значительно сократить общий объем подлежащих захоронению отходов, а очищенный металл можно будет снова использовать.

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