«Олимпия»: похороны по-русски

Действие «Олимпии» формально разворачивается между двумя Олимпиадами, в промежутке от 1980 до 2014 годов, хотя на деле Алеша Стечкин проходит путь длиной в 33 года, из 1975-го (год рождения) до финала в 2008-м. Для России, а «Олимпия» – только и исключительно о России, это эпоха, перенасыщенная событиями. Отсюда – избирательность, связанная, как правило, с личным опытом (почему Цой, а не Гребенщиков? почему Розенбаум с «Черным тюльпаном», а не «Наутилус Помпилиус» с песней «Мой брат Каин»?). Отсюда – неизбежная калейдоскопичность, если не стробоскопичность повествования. Отсюда же – поверхностность.

Драматург становится заложником «формата»: раз надо отразить течение эпохи, значит, герои то и дело будут говорить, что вот хоронят Высоцкого, вот полетел «наш ласковый Миша», вот Ельцин умер, еще что-то такое – но то, что в жизни естественно и разбавлено повседневностью (никто ведь не живет от смерти до смерти разных знаменитостей), в постановке, прыгающей из года в год каждые пять минут, выглядит очень странно. Спектакль дробится, из плавного повествования превращается в нарезку, в лестницу, каждая ступенька которой ведет все ниже, от счастья к несчастью, от любви к потере, от достатка к бедности – но ступени такие высокие, что зрителю приходится домысливать, что же было с героями в промежутке.

«Олимпия» – спектакль музыкальный: от бодрых советских ритмов к шансону 90-х и рэйву 2000-х. ФОТО: Русский театр

Здесь есть свои плюсы: дискретность повествования в спектакле Лося – ровно как стробоскопы на дискотеках – обеспечивает ритм и драйв. Чего в спектакле нет, так это неловких пауз, провисаний, моментов скуки, ненужных реплик и прочей бессмысленной пустоты. Музыкальное оформление (Екатерина Вербицкая, Россия) вкупе с танцами (наша Ольга Привис) заставляют «Олимпию» балансировать на грани мюзикла – и это очень хорошо: если повествование не склеивает себя само, нужны внешние средства; ритм в музыке и движении – первые из них.

«Возьмите прочь тела»

Но есть еще сверхзадача, с которой в «Олимпии» все не так просто. Как уже сказано, это спектакль о России; то, что цепляет российское поколение сорокалетних, переживавшее смену времен вместе с Алешей, далеко не всегда цепляет зрителя того же возраста в Эстонии. Не говоря о молодых, у которых и в России представления о «том времени» мифологичны, как в песне Монеточки: «В девяностые убивали людей – и все бегали абсолютно голые...» Сорокалетние россияне могут поностальгировать по 70-м, позлиться на 80-е, снова ужаснуться 90-м. У нас – уже не получится. Многое здесь было по-другому, и слишком велика, мне кажется, наша разобщенность с судьбами «исторической родины».