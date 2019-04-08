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Перелет по-королевски: литовец стал единственным пассажиром самолета
Фото!

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ФОТО: twitter

Литовец Скирман Стримайтис в середине марта отправился из Вильнюса в Бергамо (Италия). Когда Стримайтис зашел в самолет Boeing 737-800 со 189 сидячими местами, он заметил, что будет единственным пассажиром, передает Rus.TVNET со ссылкой на CNN.

В самолете находились еще два пилота и пять членов экипажа. Хотя и количество членов экипажа в семь раз превышало количество пассажиров, полет все же состоялся. 

Туроператор Novaturas подтвердил, что 16 марта был назначен специальный рейс из Бергамо в Вильнюс. Чтобы самолет на обратном пути не был пустым, в продаже были доступны билеты в направлении: Вильнюс-Бергамо. 

Однако Стримайтис был единственным, кто приобрел билет на рейс.

"Экипаж сначала выглядел довольно растерянным, - рассказал литовец CNN. - Может быть, у них не было подобного опыта". 

"Для меня провели личный инструктаж по безопасности. После этого я просто наслаждался полетом(..). Очень необычно, что в самолете тишина. Я улыбался весь день", - поделился счастливый пассажир.

По словам Стримайтиса, пилот самолета в своих сообщениях называл его господин пассажир. 

"Члены экипажа говорили, что было весело лететь со мной, - рассказал Стримайтис. - Думаю, что для них это была легкая работенка".

Это не первый случай, когда самолет летел с единственным пассажиром. В 2017 году шотландская туристка Карона Грива заплатила 46 фунтов (52 евро) за перелет из Шотландии на Крит. Путешествовала она с особыми удобствами, поскольку была единственным пассажиром.

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