Флаг России. Иллюстративное фото.

ФОТО: Yegor Aleyev/Yegor Aleyev/TASS

В обзоре британской прессы 8 апреля:

России могут вернуть голос в Совете Европы

Financial Times пишет о том, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, ранее занимавший посты министра иностранных дел и премьер-министра Норвегии, а также председателя Нобелевского комитета, хотел бы восстановить право голоса России в СЕ.

По мнению Ягланда, неспособность восстановить право голоса Москвы может привести к появлению новой «линии разлома» на континенте.

Он считает, что это необходимый шаг, который придется сделать, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине, чтобы избежать приостановки членства России в организации или даже ее полного выхода этим летом.

В этом месяце исполняется два года с тех пор, как Россия перестала платить взносы в Совет Европы в знак протеста против приостановления ее права голоса в парламентской ассамблее в 2014 и 2015 годах, напоминает издание.