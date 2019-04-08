Партию «Зеленые Эстонии» на выборы в Европарламент поведет Эвелин Ильвес

Как сообщает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу партии, «зеленые» хотят видеть сильный Европейский союз, который инвестирует в развитие «зеленой» экономики и борьбу с изменением климата.

«На выборы в Европарламент идут радикалы разных сортов, они несут негативный посыл и желают ослабить Европейский союз. По мнению „зеленых“, Евросоюз принес много пользы своим жителям, и без тесного сотрудничества Европа не способна заниматься такими глобальными вызовами, как изменение климата», - считает вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова.