Партию «Зеленые Эстонии» на выборы в Европарламент поведет Эвелин Ильвес

Тройку кандидатов партии «Зеленые Эстонии» на выборах в Европарламент возглавила экс-супруга президента Эстонии Эвелин Ильвес, второе место получил эксперт по вопросам окружающей среды и один из основателей партии Пеэп Мардисте, а третье - лидер «зеленых» Зюлейха Измайлова.
Как сообщает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу партии, «зеленые» хотят видеть сильный Европейский союз, который инвестирует в развитие «зеленой» экономики и борьбу с изменением климата.
«На выборы в Европарламент идут радикалы разных сортов, они несут негативный посыл и желают ослабить Европейский союз. По мнению „зеленых“, Евросоюз принес много пользы своим жителям, и без тесного сотрудничества Европа не способна заниматься такими глобальными вызовами, как изменение климата», - считает вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова.
В рамках избирательной кампании партия намерена сделать акцент на темах, которыми их коллеги в Европарламенте занимаются уже много лет: переход на зеленую ресурсосберегающую экономику, борьба с изменением климата, здоровое питание, защита прав человека, свобода интернета и основанная на ценностях внешняя политика