Пн, 8.04.2019
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Snapchat полностью раскроется только на Huawei P30 и Huawei P30 Pro

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Huawei P30 Pro.

ФОТО: Martyn Landi / PA Wire/PA Images

Социальная сеть Snapchat имела более 300 миллионов активных пользователей в месяц по состоянию на сентябрь прошлого года.

Разработчики одноименного приложения из компании Snap официально сообщили о подписании соглашения с китайским производителем компанией Huawei, пишет ixbt.com. Результатом сотрудничества должна стать реклама возможностей Huawei P30 и Huawei P30 Pro, а также привлечение дополнительного внимания к Snapchat.

Приложение Snapchat прославилось уникальной камерой, в которой используются технологии дополненной реальности. Это позволяет добавлять мультяшные эффекты на селфи в режиме реального времени. За последние годы данная функциональность появилась и в других социальных сетях и приложениях.

Пользователи Snapchat, у которых есть Huawei P30 и Huawei P30 Pro, будут получать более качественные фотографии и видеоролики, снятые на AR-камеру приложения. Фотографии будут иметь более высокое разрешение, а видеоролики получат более качественную стабилизацию.

Но это еще не все. Широкоугольная 16-мегапиксельная камера смартфонов в скором времени предложит уникальные функции для пользователей Snapchat. Для этого придется установить грядущее обновление программного обеспечения.

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