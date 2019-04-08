Snapchat полностью раскроется только на Huawei P30 и Huawei P30 Pro

Разработчики одноименного приложения из компании Snap официально сообщили о подписании соглашения с китайским производителем компанией Huawei, пишет ixbt.com. Результатом сотрудничества должна стать реклама возможностей Huawei P30 и Huawei P30 Pro, а также привлечение дополнительного внимания к Snapchat.

Приложение Snapchat прославилось уникальной камерой, в которой используются технологии дополненной реальности. Это позволяет добавлять мультяшные эффекты на селфи в режиме реального времени. За последние годы данная функциональность появилась и в других социальных сетях и приложениях.

Пользователи Snapchat, у которых есть Huawei P30 и Huawei P30 Pro, будут получать более качественные фотографии и видеоролики, снятые на AR-камеру приложения. Фотографии будут иметь более высокое разрешение, а видеоролики получат более качественную стабилизацию.