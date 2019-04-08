Страшный рок преследует тренеров европейского топ-клуба

Главный тренер «Севильи» Хоакин Капаррос сообщил на пресс-конференции после гостевого матча 31-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (2:0) о серьёзных проблемах со здоровьем. У него обнаружили рак крови, передает championat.com.
«У меня хронический лейкоз, – сказал Капаррос. – Болезнь выявили на ранней стадии, так что я могу жить нормальной жизнью. Мне не требуется специальное лечение. Это не мешает моей работе, я хочу продолжать её. Распорядок жизни не поменяется. Благодарю руководство и игроков за поддержку и возможность наслаждаться тренерской деятельностью. Я полон решимости как никогда. Больше не хочу говорить на эту тему. Просто мне нужно убедиться, что все остаются спокойными».
Капаррос – второй за два сезона главный тренер «Севильи», у которого нашли страшную болезнь. В ноябре 2017-го стало известно о раке предстательной железы у Эдуардо Бериццо.
Бериццо был прооперирован, а спустя ещё полмесяца вернулся к работе. Однако в конце декабря руководство уволило Эдуардо в связи с низкими результатами. Тогда президент «Севильи» Хосе Кастро Кармона подчеркнул, что отставка не связана с болезнью, а Бериццо всегда может рассчитывать на помощь андалусийского клуба. В феврале 2018-го Marca сообщила, что Эдуардо вылечился и больше не нуждается в терапии. Аргентинец возглавил «Атлетик» из Бильбао.