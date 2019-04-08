Страшный рок преследует тренеров европейского топ-клуба

«У меня хронический лейкоз, – сказал Капаррос. – Болезнь выявили на ранней стадии, так что я могу жить нормальной жизнью. Мне не требуется специальное лечение. Это не мешает моей работе, я хочу продолжать её. Распорядок жизни не поменяется. Благодарю руководство и игроков за поддержку и возможность наслаждаться тренерской деятельностью. Я полон решимости как никогда. Больше не хочу говорить на эту тему. Просто мне нужно убедиться, что все остаются спокойными».

Капаррос – второй за два сезона главный тренер «Севильи», у которого нашли страшную болезнь. В ноябре 2017-го стало известно о раке предстательной железы у Эдуардо Бериццо.