Экс-главу Nissan Карлоса Гона исключили из совета директоров

Кроме Гона, они исключили также одного из его ближайших сподвижников Грэга Келли. Оба менеджера обвиняются в финансовых махинациях. В совет директоров Nissan был введен новый президент Renault Жан-Доминик Сенар.

Несмотря на то, что Гон еще в 2018 году был уволен с поста председателя совета директоров, он оставался его членом и мог принимать участие в заседаниях, пишет DW.com. По словам генерального директора Nissan Хирото Саикавы, Карлос Гон не получит никакой денежной компенсации в связи с увольнением.

Гон и Келли, были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. В частности, Гона обвиняют в том, что он занизил свои доходы и не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 года по 2018 год. Кроме того, по данным следствия, он переложил на концерн свои личные финансовые потери от неудачных операций с ценными бумагами в 2008 году.