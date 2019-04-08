Пн, 8.04.2019
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  • Тайна раскрыта: одна сеть заправок в Эстонии по-прежнему продает старый 95-й бензин

Тайна раскрыта: одна сеть заправок в Эстонии по-прежнему продает старый 95-й бензин

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Новая маркировка.

ФОТО: Eric Gaillard/Reuters/Scanpix

Недавно принятые поправки в Законе о портах, соглано которым одно экологическое топливо может быть в статистике заменено другим, позволяют пока Alexela не увеличивать объем биодобавок в 95-м бензине и дизельном топливе, сообщает портал Geenius.

Поскольку Alexela развивает свои заправки сжатого газа CNG и использует местный биометан, это позволяет им пока не добавлять биодобавки в жидкое топливо.

Данные поправки к закону несколько месяцев назад вызвали недовольство у многих продавцов топлива, поскольку такие изменения дают конкурентное преимущество одной сети заправок.

Но стоит отметить, что у Alexela есть возможность обойтись без биодобавок в бензине пока на местном заводе производят достаточно газа CNG, а в случае если по какой-то причине производство газа снизится, придется также увеличить количество биодобавок в жидком топливе.

На данный момент представитель Alexela подтвердил, что без добавок топливо будет продаваться минимум до июня.

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