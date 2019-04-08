Тайна раскрыта: одна сеть заправок в Эстонии по-прежнему продает старый 95-й бензин

Поскольку Alexela развивает свои заправки сжатого газа CNG и использует местный биометан, это позволяет им пока не добавлять биодобавки в жидкое топливо.

Данные поправки к закону несколько месяцев назад вызвали недовольство у многих продавцов топлива, поскольку такие изменения дают конкурентное преимущество одной сети заправок.

Но стоит отметить, что у Alexela есть возможность обойтись без биодобавок в бензине пока на местном заводе производят достаточно газа CNG, а в случае если по какой-то причине производство газа снизится, придется также увеличить количество биодобавок в жидком топливе.