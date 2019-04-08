Пн, 8.04.2019
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"Милан" хочет вернуться в европейскую футбольную элиту

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Mauricio Pochettino.

ФОТО: John Walton / PA Wire/PA Images

Руководство "Милана" заинтересовано пригласить в команду главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, предложив ему 300 миллионов фунтов стерлингов на трансферы, информирует Daily Mirror. Контракт 47-летнего аргентинского специалиста со "шпорами" истекает 30 июня 2023 года, передает "Спорт-Экспресс".

По информации СМИ, "Милан" может расторгнуть контракт с главным тренером Дженнаро Гаттузо, если команда не попадет по итогам сезона в Лигу чемпионов. Сейчас  клуб занимает четвертое место с 52 очками в турнирной таблице чемпионата Италии.

Исполнительного директора "россонери" Ивана Газидиса привлекает в Покеттино умение работать с молодежью.

Почеттино возглавляет "Тоттенхэм" с 2014 года. "Шпоры" занимают 3-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 64 очка после 32 туров.

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