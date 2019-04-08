"Милан" хочет вернуться в европейскую футбольную элиту

По информации СМИ, "Милан" может расторгнуть контракт с главным тренером Дженнаро Гаттузо, если команда не попадет по итогам сезона в Лигу чемпионов. Сейчас клуб занимает четвертое место с 52 очками в турнирной таблице чемпионата Италии.