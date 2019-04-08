А хорошая была партия

Я не представляю себе, насколько нужно не уважать самого себя, чтобы терпеливо проглотить фразу об «азиате», которому «не место в этом зале», то есть фактически стерпеть плевок в лицо, после чего утереться и продолжить свое присутствие в этом зале – чтобы затем поменять пост главы городского парламента на кресло столичного мэра. Какие-то маловразумительные слова о том, что ему лично слова об «азиате» не причинили душевных страданий, достойным ответом на националистический выпад считаться не могут. А если человек не уважает себя сам, то как он может ждать, что кто-то другой будет его уважать?

Из тех, к кому Раймонд Кальюлайд обращался с призывом не допустить прихода к власти ультраправых простым голосованием в Рийгикогу, одни предпочли отказаться от депутатских мандатов ради сохранения своих уютных нынешних служебных кресел. Другие уехали с той же целью в Брюссель, предварительно выразив восторг обтекаемо сформулированными намерениями EKRE пока не трогать русскоязычное образование. А третьи и вовсе промолчали в тряпочку…

Имеет все это какое-то отношение к Чувству Собственного Достоинства? А вы сами как думаете?

Моментом истины в этой ситуации, на мой взгляд, должны стать выборы в Европейский парламент. Очень хочется верить, что когда настанет пора идти к избирательным урнам, у каждого избирателя, который прежде голосовал за центристов, хватит здравого смысла понять и принять тот факт, что сегодня эта партия становится даже не аутсайдером, а фактически парией среди политических организаций Эстонии. Её – в том виде, в котором она задумывалась и существовала до недавнего прошлого – больше нет. Хорошая была партия…

Учение Хельме всесильно, потому что оно верно!

В одном из своих первых выступлений по телевидению вскоре после выборов Март Хельме заявил: «Я убежден, что на следующих выборах мы добьемся гораздо более мощного результата. Мы не скрываем это. Наша цель – в один прекрасный день создать однопартийное правительство. Правительство нашей партии. Мы добьемся этого».

Похоже, однако, что EKRE уже добилась этого, поскольку именно она сегодня диктует партнерам, как им следует поступать. А партнеры послушно следуют ее диктату. Чего стоит хотя бы тот факт, что при формировании правительства партия – старший партнер довольствуется ровно таким же количеством министерских портфелей, что и две других, одна из которых к тому же получила на выборах вдвое меньшее число мандатов, чем центристы. Да и у EKRE около ста тысяч избирателей, тогда как у ЦПЭ – почти сто тридцать тысяч…

Я знаю многих рядовых членов Центристской партии, которые, независимо от национальной принадлежности, не разделяют нынешних позиций своих лидеров или осуждают их. Я в принципе понимаю этих «рядовых», но ничуть им не сочувствую и их не оправдываю. Каждый выбирает по себе…