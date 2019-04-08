А хорошая была партия
8 апреля 2019, 12:05
Центристская партия на глазах стремительно превращается в Министерство правды из романа Джорджа Оруэлла «1984».
Роль главы этого зловещего учреждения (временно?) взял на себя заместитель председателя партии Яанус Карилайд, который обвинил Раймонда Кальюлайда в нечестности. По мнению партийного функционера, решение бывшего старейшины района Пыхья-Таллинн «уйти (из партии, – В.И.) на следующий день после вступления в должность депутата Рийгикогу, к сожалению, свидетельствует только о том, что сделанные им в последние недели заявления о принципиальности и этичности были всего лишь прикрытием для реализации его собственных политических амбиций».
То есть сделанные в те же последние недели заявления со стороны других, высоко и не очень, поставленных центристов о невозможности коалиции с EKRE и о недопустимости высказываний и действий, оскорбляющих чьи бы то ни было национальные, религиозные и иные чувства, такие заявления не являются прикрытием соглашательской позиции ради сохранения очень теплых должностей. И даже вопросы детей о том, почему это их мама пошла на компромисс с нацистами – не препятствие для продолжения и закрепления этого компромисса. А естественное для чистоплотного человека нежелание сидеть с ними за одним столом и даже готовность из-за этого отказаться от вполне вероятной возможности занять еще более выгодную должность (например, министра) – это не более чем прикрытие каких-то там амбиций…
По этому поводу тот же Оруэлл в своем романе объясняет употребляемый его героями новояз (новый язык) как «привычку нагло, вопреки фактам, настаивать на том, что чёрное – бело».
Пожалуй, в одном только можно с Карилайдом согласиться: «очень многие из поданных за него (Р. Кальюлайда, – В.И.) голосов на самом деле были выражением признательности и поддержки нашей партии и наших целей…»
Да, в этой фразе нет противоречия истине – не в оруэлловской ее сатирической интерпретации, а в обычной, нормально-человеческой. А поступок молодого политика как раз явился одной из доступных ему возможностей оправдать оказанное ему избирателями доверие по отстаиванию «наших целей». Что же касается окончания фразы – «а не его личным качествам», – это уже попытка выдать желаемое за действительное. В принципе – из той же серии, что и лозунги оруэлловского Министерства правды «Война – это мир», «Свобода – это рабство» и далее по списку.
Больше всего мне нравится такое объяснение центристами своего альянса с ультраправыми: дескать, мы не сможем выполнить предвыборные обязательства перед избирателями, если окажемся в парламентской оппозиции. Однако насколько мне помнится, лидер Партии реформ предложила нынешнему премьеру начать переговоры о создании как раз-таки правящей коалиции. Или мы имеем дело с тем самым случаем, когда правда – это ложь?
ЧСД – это, по Борису Акунину, Чувство Собственного Достоинства. Именно так – каждое слово с большой буквы. По нынешним временам словосочетание не просто устаревшее, а уже почти экзотическое. Что нам еще раз продемонстрировали самые маститые из центристов.
Я не представляю себе, насколько нужно не уважать самого себя, чтобы терпеливо проглотить фразу об «азиате», которому «не место в этом зале», то есть фактически стерпеть плевок в лицо, после чего утереться и продолжить свое присутствие в этом зале – чтобы затем поменять пост главы городского парламента на кресло столичного мэра. Какие-то маловразумительные слова о том, что ему лично слова об «азиате» не причинили душевных страданий, достойным ответом на националистический выпад считаться не могут. А если человек не уважает себя сам, то как он может ждать, что кто-то другой будет его уважать?
Из тех, к кому Раймонд Кальюлайд обращался с призывом не допустить прихода к власти ультраправых простым голосованием в Рийгикогу, одни предпочли отказаться от депутатских мандатов ради сохранения своих уютных нынешних служебных кресел. Другие уехали с той же целью в Брюссель, предварительно выразив восторг обтекаемо сформулированными намерениями EKRE пока не трогать русскоязычное образование. А третьи и вовсе промолчали в тряпочку…
Имеет все это какое-то отношение к Чувству Собственного Достоинства? А вы сами как думаете?
Моментом истины в этой ситуации, на мой взгляд, должны стать выборы в Европейский парламент. Очень хочется верить, что когда настанет пора идти к избирательным урнам, у каждого избирателя, который прежде голосовал за центристов, хватит здравого смысла понять и принять тот факт, что сегодня эта партия становится даже не аутсайдером, а фактически парией среди политических организаций Эстонии. Её – в том виде, в котором она задумывалась и существовала до недавнего прошлого – больше нет. Хорошая была партия…
В одном из своих первых выступлений по телевидению вскоре после выборов Март Хельме заявил: «Я убежден, что на следующих выборах мы добьемся гораздо более мощного результата. Мы не скрываем это. Наша цель – в один прекрасный день создать однопартийное правительство. Правительство нашей партии. Мы добьемся этого».
Похоже, однако, что EKRE уже добилась этого, поскольку именно она сегодня диктует партнерам, как им следует поступать. А партнеры послушно следуют ее диктату. Чего стоит хотя бы тот факт, что при формировании правительства партия – старший партнер довольствуется ровно таким же количеством министерских портфелей, что и две других, одна из которых к тому же получила на выборах вдвое меньшее число мандатов, чем центристы. Да и у EKRE около ста тысяч избирателей, тогда как у ЦПЭ – почти сто тридцать тысяч…
Я знаю многих рядовых членов Центристской партии, которые, независимо от национальной принадлежности, не разделяют нынешних позиций своих лидеров или осуждают их. Я в принципе понимаю этих «рядовых», но ничуть им не сочувствую и их не оправдываю. Каждый выбирает по себе…
Крайне отрицательно отношусь к экс-президенту Тоомасу Хендрику Ильвесу, но сейчас тот единственный случай, когда я согласен с его характеристикой внутриполитической ситуации в Эстонии, с отсылкой к Библии, из книги Исайи, 5:20: «Горе тем, которые зло называют добром и добро – злом, тьму почитают светом и свет – тьмою, горькое почитают сладким и сладкое – горьким!»…