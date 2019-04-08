Выходки пьяных людей: один не хотел платить за такси, другой устроил дебош на заправке

В пятницу около 19.30 в полицию сообщили, что в Вильянди на улице Парги, вблизи отделения полиции между таксистом и клиентом возникло недопонимание, которое стороны конфликта сами не смогли урегулировать. Полицейский патруль выяснил, что воспользовавшийся услугой такси 66-летний пьяный мужчина отказывается оплачивать счет и выходить из автомобиля. При появлении полиции счет все-таки был оплачен и клиент остался отсыпаться в находящемся на той же улице арестном доме. Таксист смог продолжить свою работу.

Через полчаса полиция получила вызов на заправку на улице Эндла, где один пьяный человек горланил и мешал персоналу и другим клиентам. Когда полицейские прибыли на место, дебошир в состоянии сильного алкогольного опьянения лежал на траве и не мог встать на ноги. На патрульном автомобиле его отвезли трезветь в арестный дом.

В полдень в субботу помощь стражей правопорядка понадобилась жителям частного дома на бульваре Пыхья, возле которого два молодых человека сидели на скамейке, употребляли алкоголь и своей шумной беседой мешали жильцам дома.