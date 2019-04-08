Повторяем законы в преддверии сезона: можно ли на велосипеде ездить по тротуару?

Велосипед – это нормальный и приятный способ передвижения, пользование которым нужно всячески поощрять. Невзирая на северный климат, даже в регионах, расположенных еще ближе к полярному кругу, на велосипедах зачастую ездят круглый год, и они естественным образом включены в дорожное движение. В Эстонии взаимопонимание между различными участниками дорожного движения налажено пока не так хорошо.

По словам заведующей отделом рассмотрения ущерба страховой компании Gjensidige Маарики Мюрк, нужно помнить две простые истины: участвуя в дорожном движении, нужно всегда сохранять здравый рассудок, и тот, кто слабее, обычно получает больший ущерб.

«На велосипеде разрешается ездить по тротуарам, если в силу состояния дороги передвижение по проезжей части существенно затруднено. При этом состояние дороги оценивает сам велосипедист. Поэтому зачастую мы видим ситуацию, когда один велосипедист движется по тротуару, а другой по проезжей части, – отметила Мюрк. – Передвижение в потоке автомобилей представляет опасность, скорее, для велосипедиста, а езда по тротуару – для пешеходов».

Маарика Мюрк подчеркнула, что перед началом велосипедного сезона в любом случае нужно убедиться в технической исправности велосипеда и при необходимости провести его обслуживание в специализированном магазине. Кроме того, человеку, ежедневно пользующемуся велосипедом, стоит подумать о страховании несчастного случая, чтобы в случае физического и материального ущерба у него была дополнительная помощь. Такое страхование защитит и в случае, если вы сами стали виновником происшествия, например, повредили чью-либо машину.

«Если велосипедист решил ехать по тротуару, нужно считаться с пешеходами и не подвергать их опасности. На дороге с плотным движением пешеходов стоит снизить скорость до скорости пешехода. Конечно, такая езда может показаться очень медленной, но зато будет безопасной, – посоветовала Маарика Мюрк. – Особенную опасность представляют перекрестки, где автомобиль, движущийся по перпендикулярной дороге, заслонен зданием или забором, а потому водитель не видит велосипедиста, и наоборот. Кроме того, из-за дома на тротуар может выйти пешеход».

Безопасное движение начинается со взаимного уважения и соблюдения правил дорожного движения. Это означает, что водитель должен замечать и уважать велосипедиста, и точно так же должен вести себя велосипедист.

Памятка для велосипедиста:

По тротуарам может ездить велосипедист в возрасте до 13 лет, которого может сопровождать до двух человек, велосипедист, везущий в детском велокресле маленького ребенка, а также велосипедист в случае, когда в силу состояния дороги езда по проезжей части существенно затруднена;

Если велосипедист едет по автомобильной дороге, он является водителем своего транспортного средства, а значит, равноценным участником дорожного движения;

Если велосипедисту нужно перейти дорогу, безопаснее всего будет сделать это в месте, предназначенном для перехода дороги пешеходами, спешившись с велосипеда и ведя его рядом с собой;

Пересекая дорогу на велосипеде, нужно снизить скорость и убедиться в безопасности маневра. Водители автомобилей не должны уступать дорогу едущему велосипедисту. Дорогу нужно пересекать на скорости пешехода;

Велосипедист, едущий по проезжей части, является водителем и должен двигаться в том же направлении, что и машины, как можно ближе к правому краю дороги;

Если дорога представляет собой подъездной путь, например, к жилому дому или зданию, то преимущество имеет тот, кто движется по дорожке для пешеходов. В таких ситуациях обычно помогают знаки дорожного движения, которые показывают окончание велосипедной дорожки перед перекрестком и ее начало после перекрестка;

Перед поворотом и сменой полосы велосипедист должен сообщить о своем намерении, подав знак рукой, и убедиться, что транспортные средства, приближающиеся спереди и сзади, не представляют для него опасности. При повороте налево или развороте велосипедист должен уступить дорогу водителю, который едет в противоположном направлении прямо или поворачивает направо, либо обгоняет его. Завершая поворот, нужно уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть;

Приближаясь к перекрестку, велосипедист должен быть внимательным, учитывать дорожную ситуацию и уступать дорогу участникам дорожного движения, имеющим преимущество;

В случае пересечения отдельной велосипедной дорожки, а также дорожки для велосипедистов и пешеходов с проезжей частью (за исключением пересечения с территорией автостоянки, жилой зоной, местом отдыха и прилегающей к дороге территорией) велосипедист должен уступить дорогу водителям, движущимся по проезжей части, если средствами организации дорожного движения не установлена иная обязанность уступить дорогу;

Проезжую часть можно пересекать по пешеходному переходу, не спешиваясь с велосипеда, но в таком случае водитель автомобиля не обязан уступать дорогу велосипедисту. Водитель, движущийся по проезжей части, должен уступить дорогу велосипедисту в случае, если велосипедист пересекает дорогу, на которую водитель поворачивает. Уступая дорогу, нужно руководствоваться знаками преимущественного права проезда, если они установлены;

Велосипедист, приближающийся к месту пересечения с проезжей частью по дорожке, предназначенной для велосипедистов, должен снизить скорость и пересечь проезжую часть с обычной скоростью пешехода. Обычная скорость пешехода составляет ориентировочно 3–7 км/ч. И все же, велосипедист должен учитывать, что дорогу будет безопаснее пересечь, спешившись с велосипеда, чем оставаясь в седле;

Оборудуйте велосипед белой фарой спереди и красным фонарем – сзади;

Всегда носите шлем;

В сумеречное время суток носите светоотражающий жилет и надевайте светоотражающий чехол на рюкзак;

Когда вы едете на велосипеде, не слушайте в наушниках музыку или что-либо другое, так как это отвлекает внимание, которое необходимо при передвижении по дорогам;

Во время езды на велосипеде не разговаривайте по телефону!