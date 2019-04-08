Анализ коалиционного договора: договор, обещающий власть, но не обещающий крупных перемен

Одним из наиболее значительных достижений для «Отечества» стало то, что до сих пор обязательная вторая пенсионная ступень станет в определенном смысле добровольной. Имеющее очень большое значение изменение все же не будет настолько прямолинейным, как на основании обещаний «Отечества» мог предполагать отдавший партии свой голос избиратель.

Обязанность присоединиться ко второй ступени сохранится, но если человек предпримет определенные шаги, то есть подаст заявление о выходе из второй ступени, он сможет забрать свои деньги. По договору, забрать всю сумму сразу будет невозможно: деньги будут выплачивать в течение нескольких лет и с них придется заплатить налоги. А у тех, кто решит продолжить копить, появятся и другие возможности, кроме пенсионных фондов.

Золотой ключик под замком

Самым большим достижением EKRE можно считать расширение их идеи о референдумах вплоть до включения в Конституцию. За предложение с 50 000 подписей сторонников какой-либо идеи должны проголосовать как минимум 50 процентов имеющих право голоса граждан, при этом нужно будет получить как минимум на пять процентов больше голосов за, чем против. Такую возможность руководство EKRE называет золотым ключиком для реализации своих желаний, благодаря которому можно, например, аннулировать Закон о совместном проживании, который нынешний коалиционный договор отправил на самое дно долгого ящика.

Минусом для EKRE стало то, что для изменения Конституции в этом составе парламента у коалиции недостаточно голосов, так что это придется делать в течение работы двух составов парламента подряд и ждать EKRE придется как минимум на четыре года. С другой стороны, это дает EKRE возможность использовать мобилизацию своих сторонников перед следующими выборами: если вы снова поможете нам попасть в правительство, мы действительно сможем что-то менять в стране путем народных голосований.

От крупной реформы EKRE в области юстиции в договор попали сущие пустяки. Самым значительным из них является следующее изменение: для расследования некоторых случаев будут назначать спецпрокуроров, а соответствующая парламентская комиссия сможет рекомендовать, кого на такую должность можно назначить. Вопрос заключается в том, станут ли пожелания настолько обязательными, что их нельзя будет игнорировать. Та же комиссия начнет осуществлять надзор за прокуратурой, но не за судами, как хотела EKRE. Также судей не ограничат по времени в пребывании в должности, а государственных судей не сделают избираемыми.