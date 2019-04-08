Анализ коалиционного договора: договор, обещающий власть, но не обещающий крупных перемен

Обсуждаемый около месяца Центристской партией, «Отечеством» и Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) коалиционный договор в субботу был обнародован. Написанный с чрезвычайной осторожностью договор обращает большое внимание на необходимость анализа, поддержки и обеспечения в разного рода политиках. Отказаться от своих основных обещаний пришлось всем трем партиям, в то же время все смогли вписать в договор как минимум одно или два своих основных обещания, реализация которых принесет стране серьезные перемены, пишет Postimees, внимательно изучивший текст коалиционного договора.
Одним из наиболее значительных достижений для «Отечества» стало то, что до сих пор обязательная вторая пенсионная ступень станет в определенном смысле добровольной. Имеющее очень большое значение изменение все же не будет настолько прямолинейным, как на основании обещаний «Отечества» мог предполагать отдавший партии свой голос избиратель.
Обязанность присоединиться ко второй ступени сохранится, но если человек предпримет определенные шаги, то есть подаст заявление о выходе из второй ступени, он сможет забрать свои деньги. По договору, забрать всю сумму сразу будет невозможно: деньги будут выплачивать в течение нескольких лет и с них придется заплатить налоги. А у тех, кто решит продолжить копить, появятся и другие возможности, кроме пенсионных фондов.
Золотой ключик под замком
Самым большим достижением EKRE можно считать расширение их идеи о референдумах вплоть до включения в Конституцию. За предложение с 50 000 подписей сторонников какой-либо идеи должны проголосовать как минимум 50 процентов имеющих право голоса граждан, при этом нужно будет получить как минимум на пять процентов больше голосов за, чем против. Такую возможность руководство EKRE называет золотым ключиком для реализации своих желаний, благодаря которому можно, например, аннулировать Закон о совместном проживании, который нынешний коалиционный договор отправил на самое дно долгого ящика.
Минусом для EKRE стало то, что для изменения Конституции в этом составе парламента у коалиции недостаточно голосов, так что это придется делать в течение работы двух составов парламента подряд и ждать EKRE придется как минимум на четыре года. С другой стороны, это дает EKRE возможность использовать мобилизацию своих сторонников перед следующими выборами: если вы снова поможете нам попасть в правительство, мы действительно сможем что-то менять в стране путем народных голосований.
От крупной реформы EKRE в области юстиции в договор попали сущие пустяки. Самым значительным из них является следующее изменение: для расследования некоторых случаев будут назначать спецпрокуроров, а соответствующая парламентская комиссия сможет рекомендовать, кого на такую должность можно назначить. Вопрос заключается в том, станут ли пожелания настолько обязательными, что их нельзя будет игнорировать. Та же комиссия начнет осуществлять надзор за прокуратурой, но не за судами, как хотела EKRE. Также судей не ограничат по времени в пребывании в должности, а государственных судей не сделают избираемыми.
Самым крупным достижением Центристской партии в договоре можно считать продолжение нынешней ситуации во многих областях деятельности. В договоре, заключаемом с двумя партиями, четко стоящими против образования на русском языке, Центристская партия сумела сохранить то, что образование можно получить и на другом языке, кроме эстонского. Сохраняется и уездный общественный транспорт, и проект Rail Baltic – конечно, в случае если от Евросоюза будет получена большая часть необходимых для него денег. Центристская партия может также продолжить свою программу вывода государственных учреждений из Таллинна.
Но у всего этого была цена. Обещанное Центристской партией внеочередное повышение пенсий в коалиционном договоре стало «установленной целью», что не означает, что в действительности это получится сделать. Неопределенными формулировками описаны еще некоторые идеи, которые во многом зависят от того, каковы финансовые возможности государства. Поскольку уже известно, что они скорее плохие, договор не раздает обещаний, которых точно не смогут исполнить.
Статус – «устанавливается цель» - получило и строительство четырехполосных основных шоссе. В длительной перспективе реализация этого проекта даже может стать реалистической, поскольку политики уже дали понять, что для этого стоит взять кредит.
С пунктами, касающимися иммиграции, явно были серьезные проблемы. Во-первых, в Эстонии нет массовой миграции и, можно предположить, что ее и не будет. Въехавшая на этой теме EKRE уже перед выборами сместила свои акценты, сконцентрировавшись на иностранной рабочей силе с Украины и других стран, и больше не упоминая реальных иммигрантов.
Налоговый мир продолжится?
В плане семейной политики EKRE и «Отечество» словно сплотились. В договоре четко сформулировано указание, что при покупке жилья многодетной семьей государство может подставить плечо помощи, но в глаза бросается неопределенно сформулированная идея об увеличение необлагаемого налогом дохода, который зависит от количества детей.
Еще до выборов почти все партии обещали снизить акциз на алкоголь, чтобы таким образом обуздать приграничную торговлю. В договоре от идеи не отказались, понижение акциза будет. Из налоговых изменений обещают еще снизить платы за электросети и возобновляемую энергию. В остальном придерживаются данные перед выборами обещаний о налоговом мире – новых налогов и повышений ждать не нужно.
Заслуживает внимания обещание, отдельно подчеркнутое в коалиционном договоре – вести придерживающуюся правил структурной сбалансированности бюджетную политику. Требующих большого выхода обещаний в договоре мало потому, что из-за структурного дефицита в будущие годы правительству придется заморозить расходы.
Важное из коалиционного договора
Postimees приводит несколько важных пунктов из коалиционного договора между Центристской партией, «Отечеством» и EKRE.
Внешняя политика и политика безопасности
- Осуждаются проявления межнациональной вражды, антисемитизм и раскалывающая общество риторика.
- На государственную оборону выделяется минимум два процента от ВВП, плюс расходы на прием союзников и дополнительные средства для заполнения пробелов.
Внутренняя безопасность
- Иммиграционная политика находится под контролем Эстонии, с обязательными квотами на беженцев не соглашаемся. Особое внимание обращается на контроль за нелегально находящимися в Эстонии людьми.
- В составе Департамента полиции и погранохраны с отдельным бюджетом создает структурное подразделение по охране границы.
Государственное управление
- На период 2019-2023 годов государственная реформа ставится одной из политических целей.
- Будет пересмотрен Закон о выборах в парламент, уравнено количество мандатов в избирательных округах.
- Считается необходимым проведение дополнительного анализа системы э-выборов, а также проведение независимого международного аудита.
- Основные принципы политики гражданства и языка не меняются.
Правовое государство
- Будет назначена специальная парламентская комиссия, которая осуществляет надзор за прокуратурой.
- Будет создана возможность, чтобы в прокуратуре можно было временно назначать на должность спецпрокуроров для расследования обозначенных приоритетных тем. Спецкомиссия может делать предложения при назначении спецпрокуроров на должность.
- Будет узаконено изменение Конституции для применения народной инициативы и инициирования референдумов.
Региональная политика
- Перед местными самоуправлениями будут поставлены дополнительные задачи и соответственно увеличена и доходная база.
- Из Таллинна в каждый уездный центр будет переведено одно государственное учреждение или принадлежащее государству предприятие.
Социальная безопасность
- Устанавливается целью внеочередное повышение пенсий.
- Порядок присоединения к накопительной пенсии не меняется.
- Присоединившиеся и присоединяющиеся ко второй пенсионной ступени получат право выйти из пенсионной ступени на основании заявления. Выплаты из пенсионных фондов по второй ступени после подачи заявления производятся в течение двух лет, и с них нужно заплатить подоходный налог.
Политика образования и наук
- Будет проанализировано создание системы учебных кредитов в важнейших областях деятельности, обеспеченных на государственном уровне, при которой выпускник вуза не должен будет возвращать кредит, если он как минимум пять лет проработает в Эстонии.
- Устанавливается приоритетом продвижение национальной науки, как основы национального идентитета.
- Допускается определенная гибкость при осуществлении языкового и предметного обучения в мультиязычных гимназиях вместе с углубленным изучением эстонского языка.
Народонаселение
- Многодетным и молодым семьям гарантируется возможность получения кредита на покупку жилья с поручительством от государства без обязательного самофинансирования.
- Устанавливается целью увеличить необлагаемый налогами доход, исходя из количества детей в семье.
- Будет проведен референдум о дополнении Конституции, обозначив брак – союзом между мужчиной и женщиной. Голосование будет проведено в 2021 году во время выборов в местные самоуправления.
- У коалиционных партий нет общей позиции в плане аннулирования или применения Закона о совместном проживании.
- Всем национальным группам в Эстонии гарантируется возможность развития своей национальной культуры вместе со свободой интегрироваться в эстонскую национальную культуру.
Экономика, налоги
- Будет продана собственность в коммерческих объединениях, в которых нет надобности в государственной собственности из-за стратегических интересов.
- Считается правильной бюджетная политика, исходящая из правил структурной сбалансированности.
- Будут придерживаться полезной для экономики и общества, а также строгой иммиграционной политики. Будет усилен контроль над нелегальной иммиграцией, а исключения в миграционных квотах будут пересмотрены.
- Будут снижены сетевые платы за электричество и плата за возобновляемую энергию.
- При помощи снижения акцизов будет взята под контроль приграничная торговля.
Транспорт и инфраструктура
- Устанавливается целью строительство четырехполосных основных шоссе. Анализируются дополнительные возможности финансирования.
- Устанавливается целью обеспечить средства так, чтобы у центров общественного транспорта была возможность предлагать бесплатный общественный транспорт.
- В случае если следующий бюджетный период Евросоюз не обеспечит проект Rail Baltic ожидаемым софинансированием (81 процент), будут пересмотрены окупаемость, трасса, план и местные остановки проекта.
Окружающая среда и энергетика
- Будет снижен вывоз древесины, как сырья.
- Дотирование возобновляемой энергии постепенно будет заменено эмиссионной торговлей, основанной на рынке.