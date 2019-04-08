Власти ЕС обвинили BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре

Как пишут "Ведомости", автопроизводители нарушали антимонопольное законодательство ЕС, координируя между собой технические стандарты для ограничения конкуренции в инновациях по двум системам снижения выбросов и, таким образом, лишили потребителей права покупать автомобили, меньше загрязняющие окружающую среду. В частности, речь идет о системах селективного каталитического восстановления (SCR) с впрыском мочевины (жидкость AdBlue), используемых для снижения выбросов оксидов азота дизельных двигателей, и фильтрах улавливания твердых частиц для бензиновых двигателей (OPF), сообщает Newsru.com.

"Компании могут сотрудничать различными способами для улучшения продукции. Однако европейские нормы по конкуренции не разрешают им сотрудничать с противоположной целью: не улучшать продукцию и не конкурировать в повышении ее качества. Мы озабочены тем, что именно это произошло в случае с BMW, Daimler и VW, которые, вероятно, нарушили эти нормы", – заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. Предварительное заключение регулятора по итогам расследования было направлено компаниям, и теперь у них есть 10 недель на подготовку ответов. Штрафы за нарушения законодательства ЕС могут составить до 10% глобального оборота.