Власти ЕС обвинили BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре

Еврокомиссия предъявила обвинения в картельном сговоре немецким автоконцернам BMW, Daimler и Volkswagen. Как говорится в сообщении Еврокомиссии, начатое в прошлом году расследование показало, что компании с 2006 по 2014 годы сотрудничали для ограничения конкуренции в развитии технологий очистки выхлопных газов бензиновых и дизельных двигателей.
Как пишут "Ведомости", автопроизводители нарушали антимонопольное законодательство ЕС, координируя между собой технические стандарты для ограничения конкуренции в инновациях по двум системам снижения выбросов и, таким образом, лишили потребителей права покупать автомобили, меньше загрязняющие окружающую среду. В частности, речь идет о системах селективного каталитического восстановления (SCR) с впрыском мочевины (жидкость AdBlue), используемых для снижения выбросов оксидов азота дизельных двигателей, и фильтрах улавливания твердых частиц для бензиновых двигателей (OPF), сообщает Newsru.com.
"Компании могут сотрудничать различными способами для улучшения продукции. Однако европейские нормы по конкуренции не разрешают им сотрудничать с противоположной целью: не улучшать продукцию и не конкурировать в повышении ее качества. Мы озабочены тем, что именно это произошло в случае с BMW, Daimler и VW, которые, вероятно, нарушили эти нормы", – заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. Предварительное заключение регулятора по итогам расследования было направлено компаниям, и теперь у них есть 10 недель на подготовку ответов. Штрафы за нарушения законодательства ЕС могут составить до 10% глобального оборота.
В Daimler сообщили, что компания сотрудничает с Еврокомиссией и не ожидает штрафа. Представители Volkswagen пообещали ответить на претензии властей ЕС. Наконец, в BMW опровергли факт сговора. В этой компании считают, что в Еврокомиссии приравняли допустимую координацию позиций отрасли в отношении нормативно-правовой базы к незаконным картельным соглашениям. В BMW утверждают, что переговоры между инженерами компаний не были секретом, и у них не было цели нанести ущерб потребителям. Несмотря на это в BMW решил создать резервный фонд в миллиард евро для выплаты потенциального штрафа.