Фото: неизвестные устраивают набеги на заправки

Полиция выяснила, что на заправку проникли через разбитое оконное стекло, но по предварительным данным, преступник не нанес большого ущерба. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося и личность нарушителя, передает Tartu Postimees.

Директор заправки Лемматси Марина Манинен отметила, что поведение взломщика было странным, поскольку он ничего с собой не забрал. На основании записи камер наблюдения можно сказать, что речь идет о мужчине. «На записях камер видно, что он обыскивал шкафы, видимо, он надеялся найти деньги», - говорит она, добавляя, что заправку Лемматси взламывали и в августе прошлого года.

Это уже второй подобный случай за короткий промежуток времени. В полицию сообщили, что в ночь на 13 марта взломали заправку этой же сети, но в поселке Кырвекюлла, где разбили стекло и украли различные табачные изделия. По предварительным данным, ущерб составил 300 евро.