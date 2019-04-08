Комментарий: приостановите свой выход на пенсию

Согласно действующему порядку, в широком смысле присоединившихся к второй пенсионной ступени (тех, кто рожден до 1983 года) можно поделить на три части.

Те, кто скопил очень маленькую сумму, смогут в том числе снять деньги сразу, что кажется самым разумным выбором. Лимит равен 10 народным пенсиям, т.е. по состоянию на сегодняшний день до 2052 евро. Им нечего ждать от нового коалиционного договора и не на что надеяться.

К второй группе относятся те, в чьем пенсионном фонде накоплено 2052-10 260,5 евро (10-50 народных пенсий). Они не могут сразу снять все деньги, хотя могут выбрать фондовую пенсию, что позволит снимать деньги в виде периодических платежей. На них изменение пенсионной системы тоже существенно не повлияет.

Однако план Центристской партии, EKRE и «Отечества» повлияет на всех остальных. А именно, сейчас всем тем, кто накопил более 10 260,5 евро (50 народных пенсий), остается лишь возможность заключить пенсионный договор, на основании которого страховая компания берет на себя обязательство платить человеку пенсию до конца жизни. Но, поскольку общая сумма у добровольно присоединившихся может быть по-прежнему мала, ежемесячный платеж может оказаться очень низким.

Новая коалиция обещала подвергнуть все пенсионные ступени капитальному ремонту, и вся система будет перевернута с ног на голову. Правда, не ранее 1 января 2020 года. Поэтому стоит воспользоваться уже сейчас существующей возможностью и не брать деньги из второй пенсионной ступени при достижении пенсионного возраста. По крайней мере, пока.

А именно, можно выйти на государственную пенсию по старости и так, чтобы отложить снятие денег из второй пенсионной ступени. Это даст возможность выждать, что именно коалиция предпримет с пенсионной ступенью, поскольку кажется, что у всех возникнет возможность снять деньги сразу.