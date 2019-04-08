Кылварт: в коалиционном договоре удалось отстоять русскую школу

«По ходу переговоров поднимались важные для меня вопросы - сохранение русской школы и возможность продвинуться вперед по вопросу о получении гражданства для обладателей серых паспортов хотя бы для детей», - сказал в понедельник Кылварт в телепередаче «Кофе+», передает Rus.ERR.

Он считает это большим успехом центристов на переговорах, с учетом того, что до выборов консервативные партии обещали перевести всю систему образования на эстонский язык обучения.