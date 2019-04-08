Пн, 8.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас
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Кылварт: в коалиционном договоре удалось отстоять русскую школу

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Михаил Кылварт.

ФОТО: Eero Vabamägi

Михаил Кылварт признает, что коалиция с «Отечеством» и EKRE - не самый лучший вариант для Центристской партии, однако одним из главных достижений коалиционного договора он считает то, что удалось избежать внесения изменений в Закон об основной школе и гимназии.

«По ходу переговоров поднимались важные для меня вопросы - сохранение русской школы и возможность продвинуться вперед по вопросу о получении гражданства для обладателей серых паспортов хотя бы для детей», - сказал в понедельник Кылварт в телепередаче «Кофе+», передает Rus.ERR.

Он считает это большим успехом центристов на переговорах, с учетом того, что до выборов консервативные партии обещали перевести всю систему образования на эстонский язык обучения.

«Мы имеем коалиционный договор, в котором нет изменения Закона об основной школе и гимназии, то есть нет перевода на эстонский язык. А также есть определенные подвижки в вопросе гражданства», - подчеркнул политик, добавив, что он не мог не проголосовать за этот коалиционный договор.

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