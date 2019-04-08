Переполох в отделении полиции: из-за посылки пришлось вызывать спасателей и скорую помощь
Сегодня в полдень Пайдеское отделение полиции обратилось в Спасательный департамент, поскольку в их здании появилась подозрительная посылка, происхождение которой было неизвестно и которую необходимо было проверить, сообщает Järva Teataja.
Хотя дежурный Пайдеской оперативной службы Спасательного депертамента получил вызов, что речь идет об угрозе взрыва в Пайдеском отделении полиции, по словам главы Пайдеского отделения полиции Маргуса Тоомсалу, никто даже не думал про угрозу взрыва. «У нас тут одна подозрительная посылка, которую самим лучше не трогать. Поэтому действовали согласно правилам, на место прибыли как спасатели, так и скорая помощь», - объяснил он.
По словам Тоомсалу, вероятно, что в посылке нет ничего опасного, но осторожность в данном случае важна.