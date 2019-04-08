Генсек ЕС настаивает на возвращении России голоса в ПАСЕ

По словам Ягланда, в противном случае существует опасность возникновения новой линии разлома в Европе. Негативные последствия данного сценария не стоит недооценивать - особенно с учетом Брекзита в ЕС, указал он.

"Мы можем стать свидетелями двух событий, которые действительно могут потрясти Европу", - убежден генсек СЕ, который в этом году оставляет этот пост по истечении двух сроков своего мандата.

Проиграют граждане России

С середины 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы. После двухлетней неуплаты членство может быть приостановлено, после чего РФ могут окончательно исключить из состава организации. Между тем председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин еще в октябре 2018 года не исключал выхода Москвы из СЕ.

Турбьёрн Ягланд напомнил, что Совет Европы - единственная структура, в рамках которой Россия связана с Европой юридически обязывающим образом. Нынешний половинчатый статус РФ грозит подорвать работу организации и легитимность ее руководства, уверен он.

Кроме того, от исключения Москвы проиграют 140 миллионов граждан РФ, поскольку они больше не смогут подавать иски в Европейский суд по правам человека для защиты своих интересов, получения компенсаций или с требованиями к российским властям изменить законодательную практику, противоречащую европейским нормам.

Ягланд напомнил, что дела, имеющие отношение к РФ, составляют примерно треть документооборота Совета.

Конфликт с Советом Европы

Делегация РФ после аннексии Россией украинского полуострова Крым в апреле 2014 года была лишена как права голоса, так и возможности работать в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в наблюдении за выборами. В июне 2017 года Россия объявила, что приостанавливает уплату взносов в бюджет Совета Европы до полного и безоговорочного возобновления полномочий ее делегации в ПАСЕ. Ежегодный взнос Москвы составлял около 33 млн евро - почти 10 процентов бюджета организации.

В начале октября 2018 года ПАСЕ вернула на доработку в профильный комитет проект резолюции об изменении регламента, принятие которой позволило бы России в январе 2019 года вновь стать участницей сессий ПАСЕ. На следующий день генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд заявил, что Россия может лишиться права участия и в работе Комитета министров Совета Европы, если не возобновит выплаты в бюджет СЕ. "Нельзя быть наполовину членом Совета Европы, а наполовину - нет", - подчеркнул Ягланд.