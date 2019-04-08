Преступники оборудовали старое промышленное здание под теплицу для выращивания марихуаны
В четверг, 4 апреля, полицейские Идаской префектуры полиции задержали в Ляэне-Вирумаа двух лиц, которых есть основание подозревать в обороте марихуаны в большом количестве. На выходных по ходатайству Вируской окружной прокуратуры и по разрешению Вируского уездного суда мужчины 32 и 33 лет были взяты под стражу на срок до двух месяцев.
По словам руководителя службы по борьбе с наркопреступлениями Идаской префектуры Дмитрия Кабанова, это самое большое количество выращиваемой марихуаны, обнаруженной в Вирумаа.
«Лица занимались выращиванием марихуаны в Ляэне-Вирумаа в старом промышленном здании, подвал которого был специально перестроен для этих целей, в подвале были специальные осветительные и отопительные установки. В ходе обыска полицейские изъяли почти полсотни растений марихуаны разного размера», - рассказал Кабанов. Кроме растений, было также изъято около двух килограммов сухой марихуаны и около 10 000 евро наличными. По первоначальным оценкам, стоимость изъятых наркотических средств могла составить при продаже на улице примерно 200 000 евро.
«Сейчас следствие еще находится в начальной стадии и некоторые обстоятельства еще уточняются. В данной фазе следствия мы еще не можем сказать, продавали ли вещества в Эстонии или за границей», – сказал Кабанов.
Кабанов добавил, что в расследовании этого дела полиция тесно сотрудничала со следователями Налогово-таможенного департамента.
Задержанные в качестве подозреваемых мужчины ранее не наказывались в уголовном порядке. По словам прокурора Вируской окружной прокуратауры Мари Луук, она ходатайствовала о взятии этих лиц под стражу, оценив все обстоятельства, так как не исключено, что, находясь на свободе, они могут продолжать совершать преступления.
«Обнаружение и ликвидация посадки марихуаны такого масштаба дает лицам, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков, четкий сигнал – правозащитные органы, занимающиеся борьбой с наркопреступлениями, работают хорошо», –добавила прокурор Мари Луук.
Полиция просит всех, у кого есть информация о распространении наркотических средств, сообщить об этом полиции. «В Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа можно позвонить на номер 337 2345 или написать на адрес ida.narkovihje@politsei.ee. Также можно позвонить на номер 112 и сообщить о своих подозрениях», - сказал руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями Дмитрий Кабанов.
Марихуана является самым распространенным веществом на рынке наркотиков в Вирумаа. Если в 2017 году полицейские изъяли в Вирумаа больше четырех килограммов марихуаны, то в прошлом году почти 8,5 кг.