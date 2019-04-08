Где туристам дешевле всего: рейтинг самых бюджетных городов мира

Эксперты онлайн-агентства Rumbo выбрали пункты назначения, где пребывание в течение 24 часов обойдется дешевле, чем где бы то ни было, пишет turizm.ru. Специалисты оценили стоимость размещения, общественного транспорта, экскурсий, питания, посещения достопримечательностей и развлечений. Три самых дешевых направления — Каир, Мехико и Анталья. В египетской столице суточные расходы составили 48 евро, то есть по 2 евро в час. В Мексике, которая занимает вторую строчку рейтинга, вы можете провести отличный день, потратив 72 евро. На турецком курорте Анталья придется потратить немногим больше: 75 евро.

Среди 20 самых дешевых направлений были названы также Буэнос-Айрес, Мумбаи, Чианг Май в Таиланде, Куала-Лумпур, Рига, Паттайя, Варшава, Бали и Дубровник. Попала в рейтинг и российская столица. В Москве на сутки стандартные туристические расходы составляют 95 евро. Последние два места в топ-20 наименее дорогих направлений занимают Марракеш (112 евро) и Таллинн (113 евро).

Кроме того, эксперты назвали и самые дорогие направления. В их число вошли испанская Севилья, Лос-Анджелес, Дубай, Осло, Сидней, Рейкьявик. Лидером этого списка оказался Лас-Вегас. Здесь турист тратит около 25 евро всего за час пребывания.