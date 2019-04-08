Пн, 8.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас

В Тарту угорел 88-летний мужчина

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Свеча.

ФОТО: Margus Ansu / Postimees

Вчера, 7 апреля, в 20:45 спасателей вызвали проверить пожарную безопасность в жилом доме на улице Кольде в Тарту, где обнаружили погибшего 88-летнего мужчину. Спасатели выявили в помещениях высокий уровень угарного газа.

Заслонка печки была закрыта. На дне печи были найдены полусгоревшие поленья, которые тут же загорелись при открытии заслонки. В помещениях также находилась 55-летняя женщина, которую доставили в больницу, передает Tartu Postimees.

Спасатели обращают внимание на то, что угарный газ бесцветный и не имеет запаха, поэтому чрезмерное содержание угарного газа в воздухе помогает выявить только специальный датчик. Обычный дымовой датчик не реагирует на угарный газ.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ