«Пошел к черту!» Тарасова накинулась на легенду «Зенита»

Заслуженный тренер СССР, а ныне — известный комментатор Татьяна Тарасова жестко отреагировала на слова бывшего футболиста Константина Зырянова, который раскритиковал фигурное катание за то, что карьера спортсменов там длится недолго и они быстро становятся никому не интересны.

«Кто это такой? Какое он имеет значение? Его кто-то спросил? Он имеет какое-то влияние на что-то? Пошел к чертовой матери — и все! Ну, сказал — и сказал. Я не буду отвечать. Я не участвую в этих кошмарных дебатах по всей стране. Кто хуже, кто лучше…» — приводит слова Тарасовой НСН.

Напомним, Зырянов в интервью Youtube-каналу LOOKYANOV заявил, что ему «грех завидовать другим видам спорта». В ответ на реплику ведущего о том, что в фигурном катании «девочек и мальчиков носят на руках» (видимо, в отличие от футболистов, которых регулярно ругают за плохие матчи), экс-полузащитник «Зенита» заявил: «Да вы что, это кошмарный вид спорта! В 18 лет человек там закончен. Он уже никому не нужен. Ну куда?