В Таллинне откроется первоклассный концертный зал.

Концертный зал олицетворяет собой скандинавскую эстетику, в основе которой простота, функциональность и натуральные материалы. К акустическому проектированию подошли с особым вниманием, пригласив к сотрудничеству опытного эстонского инженера Линду Мадалик и ученых-акустиков из Копенгагена. В концертный зал уже доставили рояли Steinway и Fazioli, известные безупречным качеством, мягким и сочным звучанием.

В большом зале и малом зале black box будут заниматься учащиеся академии, а также регулярно проходить мастер-классы и выступления выдающихся музыкантов. Один из самых востребованных пианистов Николай Луганский уже дал согласие выступить в большом зале в марте следующего года. Концертный зал Эстонской академии музыки и театра, расположенный в самом центре Таллинна на улице Татари, 13 станет новым музыкальным символом города.