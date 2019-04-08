Пн, 8.04.2019
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  • Угрожал детям, одного ребенка поранил: полиция разыскивает молодого человека с ножом

Угрожал детям, одного ребенка поранил: полиция разыскивает молодого человека с ножом

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Мужчина с ножом.

ФОТО: Scanpix/ panthermedia

Полиция устанавливает личность мужчины, который в Валга в ходе вспыхнувшей ссоры угрожал детям острым предметом, один ребенок получил травму.

В субботу вечером на центральной площади города Валга между пьяным молодым человеком и гуляющими там детьми возникла перебранка и конфликт, сообщает Лыунаская префектура. Молодой человек стал агрессивным и угрожал детям острым предметом. По предварительной информации, в ходе инцидента был травмирован палец 13-летнего мальчика и он вместе с родителем обратился для оказания первой помощи в травмпункт.

Полиция устанавливает личность размахивавшего ножом. Начато уголовное производство.

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