Видео: хулиганы устроили дымовую атаку на жилой дом

Как рассказал один из жителей, все произошло незадолго до полуночи, когда двое молодых мужчин зашли в подъезд пятиэтажного дома и подожгли две дымовые шашки, установив их между первым и вторым этажами. «После этого они выбежали на улицу, сели в машину и припарковались на ней у дома напротив, наблюдая за происходящим. К счастью, жильцы дома быстро заметили происходящее и позвонили по номеру 112. Три пожарные машины прибыли за считанные минуты, оперативно устранили едкий дым и занялись проверкой квартир и жильцов, заботливо давая советы, как избавиться от дыма в квартирах и не отравиться».

По словам очевидца, полицейский патруль в это время допрашивал устроивших беспорядок людей: «К счастью, все закончилось хорошо, только не дает покоя вопрос: неужели двум взрослым людям было не найти другого способа поднять адреналин, кроме как устроить беспредел, подняв на уши шесть бригад спасателей? Может быть, им стоит выучиться на спасателей и всегда находиться в экстремальной ситуации, чтобы можно было ими гордиться, а не стыдиться того, что в нашей стране живут такие глупые люди?»

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры полиции Керли Вирк уточнила, что информация о дыме в подъезде на тартуской улице Равила поступила к спасателям через Центр тревоги 6 апреля в 23.17. При проверке выяснилось, что дым вызвали установленные и подожженные дымовые шашки. Спасатели проветрили подъезд и замерили в некоторых квартирах уровень угарного газа. Ничего опасного для жизни людей не нашли.

«Поначалу происшествие было тревожным, поскольку не было известно, что точно произошло. Ситуацию прояснили спасатели, определив, что речь идет о дымовых шашках, поэтому в подъезде оказалось так много дыма, однако сами шашки опасными не были. Полиции известны молодые люди, которые подожгли эти шашки, с ними пообщались, чтобы впредь они себе такой глупости не позволяли».