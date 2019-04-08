Картина дня: подписание коалиционного договора, трагическое ДТП и многомиллионный иск

Центристская партия, EKRE и "Отечество" подписали коалиционный договор

Председатели Центристской партии Юри Ратас, Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме и партии Isamaa Хелир Валдор Сеэдер в понедельник подписали коалиционный договор. Читайте далее...

Анализ коалиционного договора: договор, обещающий власть, но не обещающий крупных перемен

Обсуждаемый около месяца Центристской партией, «Отечеством» и Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) коалиционный договор в субботу был обнародован. Написанный с чрезвычайной осторожностью договор обращает большое внимание на необходимость анализа, поддержки и обеспечения в разного рода политиках. Читайте далее...

Кийк: риторика EKRE будет постепенно меняться

Кандидат в министры социальных дел от Центристской партии Танель Кийк заявил в эфире «Актуальной камеры» на телеканале ETV, что при нахождении в правительстве риторика партии EKRE будет постепенно меняться. Читайте далее...

В магазинах крупной торговой сети можно сдавать тару без залоговой маркировки

Теперь во всех расположенных при таллиннских, тартуских и нарвских магазинах Prisma автоматах по приему тары можно возвращать упаковку без залоговой маркировки, в том числе и тару из Латвии. Автоматы принимают без выплаты залоговой стоимости только металлическую и пластиковую тару из-под напитков. Читайте далее...

Трагическое ДТП привело к смерти 22-летнего водителя

Сегодня утром в Пярнумаа произошло трагическое ДТП, когда при столкновении грузовика и легкового автомобиля погиб управлявший последним транспортным средством 22-летний мужчина. Водителя грузовика доставили в больницу. Читайте далее...

Maxima объявила о нововведении для владельцев карты Aitäh

Розничная сеть Maxima изменяет срок действия карт постоянных клиентов Aitäh – вместо пятилетнего срока действия карты станут бессрочными. В качестве следующего шага планируется создать для постоянных клиентов одной из крупнейших в Эстонии программ дигитальную карту клиента. Читайте далее...

Эстония начинает подготовку к строительству хранилища радиоактивных отходов

В 2019-2023 годах в Эстонии будут проведены исследования, необходимые для создания в стране к 2040 году хранилища радиоактивных отходов. Читайте далее...

Äripäev: Россия предъявит Эстонии иск на несколько миллионов евро

По данным Äripäev, ссылающегося на пожелавший остаться анонимным источник, РЖД собирается востребовать с эстонской стороны 3 миллиона евро в качестве компенсации ущерба, вызванного прошлогодней железнодорожной аварией. Читайте далее...

Тайна раскрыта: одна сеть заправок в Эстонии по-прежнему продает старый 95-й бензин

Недавно принятые поправки в Законе о портах, согласно которым одно экологическое топливо может быть в статистике заменено другим, позволяют пока Alexela не увеличивать объем биодобавок в 95-м бензине и дизельном топливе. Читайте далее...

Угрожал детям, одного ребенка поранил: полиция разыскивает молодого человека с ножом

Полиция устанавливает личность мужчины, который в Валга в ходе вспыхнувшей ссоры угрожал детям острым предметом, один ребенок получил травму. Читайте далее...

Преступники оборудовали старое промышленное здание под теплицу для выращивания марихуаны