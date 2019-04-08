Фото: на шоссе Тарту-Выру грузовик протаранил легковой автомобиль

Сегодня, 8 апреля, до полудня в Реола двигавшийся по шоссе Тарту-Выру Volkswagen Passat протаранил грузовик, сообщает Tartu Postimees.
Volkswagen для того, чтобы повернуть налево, остановился посреди дороги. Хотя водитель о своем намерении сообщил с помощью поворотников, на это вовремя не обратил внимание водитель двигавшегося позади грузовика Volvo.
Для избежания столкновения водитель грузовика пытался объехать справа Volkswagen, но в ходе маневра протаранил правую сторону легкового автомобиля.
Водитель грузовика признал свою вину. Никто в ДТП не пострадал.