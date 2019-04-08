Пн, 8.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Фото: на шоссе Тарту-Выру грузовик протаранил легковой автомобиль

Фото: на шоссе Тарту-Выру грузовик протаранил легковой автомобиль

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Сегодня, 8 апреля, до полудня в Реола двигавшийся по шоссе Тарту-Выру Volkswagen Passat протаранил грузовик, сообщает Tartu Postimees.

Volkswagen для того, чтобы повернуть налево, остановился посреди дороги. Хотя водитель о своем намерении сообщил с помощью поворотников, на это вовремя не обратил внимание водитель двигавшегося позади грузовика Volvo.

Для избежания столкновения водитель грузовика пытался объехать справа Volkswagen, но в ходе маневра протаранил правую сторону легкового автомобиля.

Водитель грузовика признал свою вину. Никто в ДТП не пострадал.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ