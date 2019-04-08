Хельме: нет планов подчинить прокуратуру Рийгикогу

По словам Хельме, коалиция намерена расширить диалог между прокуратурой и Рийгикогу. Хельме пояснил, что если у парламента возникнут вопросы, например, в связи с нецелесообразно долгим ходом делопроизводства, хорошо, если будет возможность обратиться к прокуратуре за разъяснениями.