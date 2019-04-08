Хельме: нет планов подчинить прокуратуру Рийгикогу

Лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме заявил, что целью коалиционного договора не является подчинение прокуратуры Рийгикогу и нарушение принципов разделения властей.
По словам Хельме, коалиция намерена расширить диалог между прокуратурой и Рийгикогу. Хельме пояснил, что если у парламента возникнут вопросы, например, в связи с нецелесообразно долгим ходом делопроизводства, хорошо, если будет возможность обратиться к прокуратуре за разъяснениями.
Председатель «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер добавил, что не будут создавать новую или дополнительную комиссию по надзору за прокуратурой, но будут пересмотрены задачи существующей специальной комиссии.
Коалиция Центристской партии, «Отечества» и EKRE обещает, что специальная комиссия Рийгикогу будет осуществлять парламентский надзор за прокуратурой аналогично парламентскому надзору за органами безопасности.