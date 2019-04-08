Хельме не считает проблемой договор между Центристской партией и «Единой Россией»

Когда журналисты напомнили Хельме, что ранее EKRE требовала аннулировать договор в качестве условия сотрудничества, тот заявил, что журналисты пытаются загнать политика в угол вопросами, на которые можно ответить только «да» или «нет», а затем пишут, что политик отказался от своих принципов.

«Тема этого договора поднималась, Юри Ратас дал пояснения в связи с ней», - сказал Хельме. По его словам, в свое время заключение договора инициировал Айн Сеппик, который уже давно состоит в Партии реформ. Хельме заявил, что следует скорее спросить у Партии реформ, как в ее рядах может состоять инициатор такого договора.

По словам лидера Центристской партии Юри Ратаса, он заверил партнеров, что протокол устарел, Центристская партия не предпринимает в соответствии с ним никаких шагов и он просто не действует.