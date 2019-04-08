Калев Стоическу: визит Кальюлайд в Москву - mission impossible?

Президент Владимир Путин любит эффектно и результативно удивлять, но никак не торопиться. Можно предположить, что встречу президентов Эстонии и России 18 апреля долгое время обсуждали по дипломатическим каналам, прежде чем в какой-то день общественность узнала о согласии второй стороны.

Посещая все равно какую страну, в том числе, Россию, глава государства, премьер-министр и так далее имеют естественное желание встретиться со своим коллегой, что, правда, осложняет каждый визит. Открытие обновленного здания посольства, ставшее новостным поводом, конечно, является важным событием, но в данном контексте это все же второстепенно.

Никто точно не знает, что будут обсуждать между собой два президента, но многие поспешили предсказать, что ничего значительного они решить не смогут. Это правда, поскольку Эстония никогда не сможет исполнить основное желание России. Например, прекратить введенные Европейским союзом карательные меры, которые Кремль считает совершенно безосновательными и якобы являющиеся причиной противостояния России и Запада, а не следствием.

Или отказ Эстонии о своих планов – усилить присутствие союзников на своей территории, хотя президент Путин, конечно, подчеркивает «безопасность» России и отсутствие злонамеренных планов в отношении соседей. Это подтвердил и его пресс-секретарь Песков. Не будет третьей попытки договориться о границе, поскольку глава России может со своей стороны пообещать процедуру ратификации в Госдуме, но в Эстонии этот вопрос – из-за возможной разобщенности в тройственном союзе – спрятан под сукно.

Эстония может попросить о поддержке, чтобы получить статус непостоянного члена Совбеза ООН (2020-2022), что по сравнению с прочей мелочью является крупной темой. Получить поддержку можно, но в России есть и радикальные взгляды. Депутат Госдумы Чернышов недавно потребовал от генерального секретаря ООН Гутерреша, чтобы Эстонию из ООН исключили. Депутата встревожила собственная интерпретация слов президента Кальюлайд о том, что русский язык является угрозой эстонскому языку в нашей школьной системе. Общение президентов через переводчика ярко и элегантно показало бы, что оба языка красивы и не угрожают друг другу, а также то, что и в Эстонии, и в России – по одному президенту и по одному государственному языку.

Символом уважения друг друга и добрых намерений вполне могло бы стать, если бы Путин отдал Кальюлайд регалии Пятса. Символы – это очень сильная вещь. Регалии, имеющие историческую ценность и находящиеся в Оружейной палате Кремля, могут стать символом эстонской правопреемственности, почти 80 лет проведшей в застенках Лефортово, с чем Россия не согласится. Но когда-то регалии придется вернуть. Почему не теперь? Если это чудо произойдет, что могла бы подарить президент Эстонии Путину в ответ на этот красивый жест? Удостоверение э-резидента? Власти России хорошо понимают, что единодушие и добрые намерения более убедительно можно продемонстрировать делами, чем словами.