Пн, 8.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас

Кирилла Серебренникова освободили под подписку о невыезде

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Кирилл Серебренников.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Суд отпустил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова под подписку о невыезде. Режиссер был под домашним арестом полтора года - с 23 августа 2017 года.

Такую же меру пресечения Мосгорсуд назначил двум другим фигурантам дела «Седьмой Студии» - бывшему гендиректору организации Юрию Итину и бывшей чиновнице министерства культуры Софье Апфельбаум.

Мосгорсуд отменил постановление Мещанского суда Москвы, который на прошлой неделе, 2 апреля, продлил обвиняемым домашний арест до 4 июля.

Еще один фигурант дела - бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский - находится под подпиской о невыезде с мая 2018 года.

«Я этого ожидал и еще до заседания сказал коллегам, что нас сегодня отпустят и мы спокойно пойдем домой. Здравый смысл восторжествовал», - заявил Би-би-си адвокат Итина Юрий Лысенко.

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