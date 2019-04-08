Кирилла Серебренникова освободили под подписку о невыезде

Rus.Postimees.eeЗа рубежомКирилла Серебренникова освободили под подписку о невыездеКирилла Серебренникова освободили под подписку о невыездеBBC News Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии8 апреля 2019, 16:28Кирилл Серебренников.ФОТО: Reuters/ScanPixСуд отпустил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова под подписку о невыезде. Режиссер был под домашним арестом полтора года - с 23 августа 2017 года.Такую же меру пресечения Мосгорсуд назначил двум другим фигурантам дела «Седьмой Студии» - бывшему гендиректору организации Юрию Итину и бывшей чиновнице министерства культуры Софье Апфельбаум.Мосгорсуд отменил постановление Мещанского суда Москвы, который на прошлой неделе, 2 апреля, продлил обвиняемым домашний арест до 4 июля.Еще один фигурант дела - бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский - находится под подпиской о невыезде с мая 2018 года.Все, что надо знать о деле «Седьмой студии». ГидКак начался процесс по делу Серебренникова. История в картинках«Я вникала и охреневала»: в суде по делу Серебренникова выступила бывший аудитор«Я этого ожидал и еще до заседания сказал коллегам, что нас сегодня отпустят и мы спокойно пойдем домой. Здравый смысл восторжествовал», - заявил Би-би-си адвокат Итина Юрий Лысенко. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть КомментарииКирилл Серебренниковподписка о невыезде