Кирилла Серебренникова освободили под подписку о невыезде

Защитница Апфельбаум Ирина Поверинова в беседе с Би-би-си также отметила, что пока «не стоит особо обольщаться». «Никакого поворота в деле нет, просто Мосгорсуд принял решение, потому что основания для нахождения по арестом отпали. Это просто маленькая приятность», - сказала она.

Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов заявил Би-би-си, что он и его подзащитный удовлетворены решением суда.

Сам Серебренников рассказал «Интерфаксу», что в ближайшее время собирается вернуться на работу.

«Спасибо всем, кто нас поддерживает и кто болеет за нас. И спасибо всем людям, которые, когда я гулял два часа по Хамовническом району, подходили и говорили: „Держитесь, мы с вами“. Это невероятно трогательно, эта поддержка нужна. Но еще раз повторяю: ничего еще не закончилось, мы продолжим доказывать нашу невиновность в суде», - сказал режиссер журналистам.

Реакция на решение суда

Посетители Мосгорсуда встретили решение отменить домашний арест Серебренникова аплодисментами, передавал корреспондент РИА «Новости».

В числе тех, кто был рад этой новости, оказался глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

В «Фейсбуке» Российского академического молодежного театра, где Апфельбаум работает директором, появилась сообщение, что она выйдет на работу 9 апреля.

«У меня сегодня день абсолютного счастья, - сказала журналистам актриса Чулпан Хаматова. - Конечно, я понимаю, что Кирилл Серебренников не должен был находиться под домашним арестом ни одного дня. Но я все равно счастлива хотя бы потому, что теперь Кирилл сможет работать в театре, спокойно ходить по улицам, заниматься творчеством не только в стенах своей квартиры».

Советник президента по культуре Владимир Толстой назвал решение Мосгорсуда «замечательной новостью», а глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов - «абсолютно правильным решением». Оба они считают, что это надо было сделать давно.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков от комментариев на эту тему отказался. «В Кремле не имеют права никак реагировать и комментировать решение суда. И не будем это делать и сейчас», - заявил он. А омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Мосгорсуд поступил в соответствии с концепцией «на либерализацию уголовного процесса», которая проводится президентом Владимиром Путиным.

Минкультуры тоже считают хорошей новостью освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста: «Потому что мера пресечения домашний арест или арест по делам такой спецификации до вынесения судебного решения по существу дела, нам кажется чрезмерной» (цитата по «Интерфаксу»).

Дело «Седьмой студии»

Шести фигурантам дела «Седьмой студии» инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных организации на реализацию проекта «Платформа».

Серебренников, Малобродский и Итин были руководителями «Седьмой студии». Апфельбаум - чиновницей министерства культуры, которая одобрила выделение субсидий проекту.

По версии следствия, государственные деньги, выделенные на постановки спектаклей в рамках проекта «Платформа», были похищены обвиняемыми с помощью фирм-однодневок. Ущерб, по оценкам следователей, составил 133 млн рублей.

«Платформа» - театральный проект Серебренникова, осуществлявшийся с 2011-го по 2014 год на «Винзаводе» в Москве. Он включал в себя спектакли, мультимедийные представления и мастер-классы. На реализацию проекта министерство культуры России выделило более 200 млн рублей. Проект управлялся АНО "Седьмая студия".

Адвокат Серебренникова рассказывал, что за время существования проекта в рамках «Платформы» прошло более 600 меропритий.

Все подсудимые - за исключением бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой - вину в хищении не признают. Масляева стала главным свидетелем обвинения, ее дело выделено в отдельное производство.

Защита обвиняемых настаивает на том, что деньги были потрачены ровно на то, на что были выделены. Их действительно перевели нескольким фирмам и обналичили, так как театрам нужны наличные для покупки реквизита и оперативных трат, а также чтобы сэкономить на налогах.

Защита обвиняемых не признает хищения, так как спектакли состоялись, а мероприятий на «Платформе» в итоге провели даже больше, чем требовалось по гранту от минкульта.

Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов утверждает, что режиссер не был уполномочен распоряжаться финансами и не имел отношения к экономической деятельности «Седьмой студии».