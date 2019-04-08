В Петербурге женщина сварилась заживо в кипятке: струя пробила окно квартиры, превратив ее в бассейн

Инцидент произошел 8 апреля около 3:30 на 2-й Комсомольской улице, 49. Напором горячей воды выбило окно и рамы в квартире на первом этаже. Женщина 1955 года рождения погибла на месте от термических ожогов. Ее сын тоже получил ожоги, но отказался от госпитализации, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

По данным портала "Мойка 78", мужчина был госпитализирован в состоянии шока. Дом эвакуировали, жильцам предоставили автобус, места для временного размещения в школе на улице Летчика Пилютова и горячее питание. Ближайшие здания перевели на резервную схему теплоснабжения.

По факту прорыва трубы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщается на сайте ГСУ СК по Санкт-Петербургу. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев, назначен комплекс экспертиз.

Как сообщает "Фонтанка", возраст трубы в Красносельском районе подходил к предельному, эксперты промышленной безопасности продлили срок ее эксплуатации.

По данным ГУП "ТЭК СПб", теплосети в округе капитально ремонтировали в 1994 году, и с тех пор трубы не меняли. Предельный срок эксплуатации труб горячего водоснабжения - 25 лет. В 2018 году проводилась экспертиза промышленной безопасности, срок службы был продлен до 2021 года. "В связи с тем, что территория передана в реновацию, участок тепловых сетей не может быть включен в программу реконструкции", - пояснили на предприятии.

В соцсетях пишут, что дом 1967 года постройки на 2-й Комсомольской улице - аварийный, его должны были расселить еще "сто лет назад".

Еще один прорыв трубы произошел в Петербурге в ночь на 8 апреля на проспекте Ветеранов. В результате инцидента размыло асфальт, в дыру провалился микроавтобус.

В самом начале отопительного сезона, 28 сентября 2018 года, трубу с горячей водой прорвало на Измайловском проспекте Петербурга. Вода хлынула в подвальное антикафе "Типичный Питер". Двое 20-летних посетителей погибли от ожогов и болевого шока. СМИ писали, что молодые люди решили вернуться за вещами, но не смогли выбраться наружу, так как эвакуационный выход был закрыт на замок.