В Петербурге женщина сварилась заживо в кипятке: струя пробила окно квартиры, превратив ее в бассейн

Жительница Санкт-Петербурга погибла в результате прорыва трубы с кипятком в Красносельском районе, возбуждено уголовное дело. Произошедшее напоминает трагедию в петербургском кафе в сентябре 2018 года, когда в результате прорыва трубы с горячей водой двое молодых людей буквально сварились заживо, передает Newsru.
Инцидент произошел 8 апреля около 3:30 на 2-й Комсомольской улице, 49. Напором горячей воды выбило окно и рамы в квартире на первом этаже. Женщина 1955 года рождения погибла на месте от термических ожогов. Ее сын тоже получил ожоги, но отказался от госпитализации, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
По данным портала "Мойка 78", мужчина был госпитализирован в состоянии шока. Дом эвакуировали, жильцам предоставили автобус, места для временного размещения в школе на улице Летчика Пилютова и горячее питание. Ближайшие здания перевели на резервную схему теплоснабжения.
По факту прорыва трубы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщается на сайте ГСУ СК по Санкт-Петербургу. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев, назначен комплекс экспертиз.
Как сообщает "Фонтанка", возраст трубы в Красносельском районе подходил к предельному, эксперты промышленной безопасности продлили срок ее эксплуатации.
По данным ГУП "ТЭК СПб", теплосети в округе капитально ремонтировали в 1994 году, и с тех пор трубы не меняли. Предельный срок эксплуатации труб горячего водоснабжения - 25 лет. В 2018 году проводилась экспертиза промышленной безопасности, срок службы был продлен до 2021 года. "В связи с тем, что территория передана в реновацию, участок тепловых сетей не может быть включен в программу реконструкции", - пояснили на предприятии.
В соцсетях пишут, что дом 1967 года постройки на 2-й Комсомольской улице - аварийный, его должны были расселить еще "сто лет назад".
Еще один прорыв трубы произошел в Петербурге в ночь на 8 апреля на проспекте Ветеранов. В результате инцидента размыло асфальт, в дыру провалился микроавтобус.
В самом начале отопительного сезона, 28 сентября 2018 года, трубу с горячей водой прорвало на Измайловском проспекте Петербурга. Вода хлынула в подвальное антикафе "Типичный Питер". Двое 20-летних посетителей погибли от ожогов и болевого шока. СМИ писали, что молодые люди решили вернуться за вещами, но не смогли выбраться наружу, так как эвакуационный выход был закрыт на замок.
Также сообщалось, что отопительный сезон начался внезапно, без предварительного протапливания, по личному распоряжению бывшего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. По факту прорыва трубы было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).