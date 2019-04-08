Раймонд Кальюлайд покинул парламентскую фракцию Центристской партии

В понедельник, 8 апреля, правление Рийгикогу зарегистрировало выход Раймонда Кальюлайда из фракции Центристской партии, передает Rus.ERR.
В четверг, 4 апреля, когда состоялось первое заседание нового созыва парламента, Раймонд Кальюлайд вошел в парламентскую фракцию центристов.
А уже на следующий день Кальюлайд, который открыто не поддержал решение центристов создать коалицию с партией «Отечество» (Isamaa) и Консервативной народной партией (EKRE), вышел из рядов Центристской партии и заявил, что будет баллотироваться в Европарламент как независимый кандидат.
Теперь во фракции центристов 25 депутатов, а Кальюлайд стал внефракционным депутатом.
Кроме того, в понедельник должностную присягу в Рийгикогу принял отечественник Михаил Лотман - единственный депутат, пропустивший первое заседание.