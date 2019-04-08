Раймонд Кальюлайд покинул парламентскую фракцию Центристской партии

А уже на следующий день Кальюлайд, который открыто не поддержал решение центристов создать коалицию с партией «Отечество» (Isamaa) и Консервативной народной партией (EKRE), вышел из рядов Центристской партии и заявил, что будет баллотироваться в Европарламент как независимый кандидат.