Новый скейт-парк в Копли будет построен в сотрудничестве с экстремалами

Новый скейт-парк будет построен возле Пыхья-Таллиннского молодежного центра на улице Копли – там же, где находилась прежняя площадка для скейтборда, которая пришла в негодность и была демонтирована несколько лет назад. Проект скейт-парка разрабатывается в сотрудничестве со спортсменами-экстремалами.
Новый скейт-парк будет построен возле Пыхья-Таллиннского молодежного центра на ул. Копли – там же, где находилась прежняя площадка для скейтборда, которая пришла в негодность и была демонтирована несколько лет назад. Проект скейт-парка разрабатывается в сотрудничестве со спортсменами-экстремалами.
Новую площадку для экстремальных видов спорта построят рядом с Пыхья-Таллиннским молодежным центром на месте старой площадки для скейтборда, которую из соображений безопасности пришлось демонтировать. Проект, родившийся в результате проектировочных работ, предусматривает строительство двух отдельных территорий движения: для начинающих и более опытных спортсменов.
Обсуждение строительства скейт-парка началось в марте, когда под руководством Департамента по делам молодежи и спорта прошла первая встреча группы по сотрудничеству, в которой приняли участие также представители молодежных групп по интересам. В результате встречи экстремальными спортсменами была составлена первоначальная версия видения того, как должен выглядеть парк в Копли.
Город выставил перед молодежью только один критерий: парк должен соответствовать ожиданиям как начинающих, так и продвинутых скейтбордистов. В итоге было решено, что во вновь открывающемся скейт-парке будет две зоны - одна для тренировок и разогрева, а другая – уже для опытных скейтбордистов.
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев выразил удовлетворение тем, что наконец и в Пыхья-Таллинне будут созданы условия для серьезного занятия экстремальными видами спорта.
«Я рад, что теперь и Пыхья-Таллинн получит замечательную площадку для занятия экстремальными видами спорта – ведь в остальных районах скейт-парки были уже построены ранее. В прошлом году прибавились площадки в районах Кесклинн, Ласнамяэ и Мустамяэ. Уверен, что город продолжит расширять возможности для проведения досуга и в дальнейшем», - отметил Белобровцев.
По словам исполняющей обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Юлианны Юрченко, при строительстве нового парка сохранится своеобразие прежней площадки для скейтборда.
«Среди молодых экстремальных спортсменов старая Коплиская площадка для скейтборда была известна своими аттракционами и линиями движения, которые отличались от других парков. Поэтому при планировании нового парка мы постараемся сохранить эти особенности, а также найти новые интересные решения», - отметила Юлианна Юрченко.
В состав рабочей группы, занимающейся разработкой проекта нового коплиского скейт-парка, вошли любители скейтборда, велосипедов BMX, трюковых самокатов и роликов.
Площадка для скейтборда на улице Копли была построена более 13 лет назад. Он состояла из 9 аттракционов и активно использовалась вплоть до 2016 года. Летом 2019 года Коплиский парк экстремальных видов спорта вновь будет открыт, но уже в гораздо большем размере, чем прежде.