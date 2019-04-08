Новый скейт-парк в Копли будет построен в сотрудничестве с экстремалами

Новый скейт-парк будет построен возле Пыхья-Таллиннского молодежного центра на ул. Копли – там же, где находилась прежняя площадка для скейтборда, которая пришла в негодность и была демонтирована несколько лет назад. Проект скейт-парка разрабатывается в сотрудничестве со спортсменами-экстремалами.

Новую площадку для экстремальных видов спорта построят рядом с Пыхья-Таллиннским молодежным центром на месте старой площадки для скейтборда, которую из соображений безопасности пришлось демонтировать. Проект, родившийся в результате проектировочных работ, предусматривает строительство двух отдельных территорий движения: для начинающих и более опытных спортсменов.

Обсуждение строительства скейт-парка началось в марте, когда под руководством Департамента по делам молодежи и спорта прошла первая встреча группы по сотрудничеству, в которой приняли участие также представители молодежных групп по интересам. В результате встречи экстремальными спортсменами была составлена первоначальная версия видения того, как должен выглядеть парк в Копли.

Город выставил перед молодежью только один критерий: парк должен соответствовать ожиданиям как начинающих, так и продвинутых скейтбордистов. В итоге было решено, что во вновь открывающемся скейт-парке будет две зоны - одна для тренировок и разогрева, а другая – уже для опытных скейтбордистов.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев выразил удовлетворение тем, что наконец и в Пыхья-Таллинне будут созданы условия для серьезного занятия экстремальными видами спорта.

«Я рад, что теперь и Пыхья-Таллинн получит замечательную площадку для занятия экстремальными видами спорта – ведь в остальных районах скейт-парки были уже построены ранее. В прошлом году прибавились площадки в районах Кесклинн, Ласнамяэ и Мустамяэ. Уверен, что город продолжит расширять возможности для проведения досуга и в дальнейшем», - отметил Белобровцев.

По словам исполняющей обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Юлианны Юрченко, при строительстве нового парка сохранится своеобразие прежней площадки для скейтборда.

«Среди молодых экстремальных спортсменов старая Коплиская площадка для скейтборда была известна своими аттракционами и линиями движения, которые отличались от других парков. Поэтому при планировании нового парка мы постараемся сохранить эти особенности, а также найти новые интересные решения», - отметила Юлианна Юрченко.

В состав рабочей группы, занимающейся разработкой проекта нового коплиского скейт-парка, вошли любители скейтборда, велосипедов BMX, трюковых самокатов и роликов.