Пн, 8.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас

Алексей Евграфов пообещал бороться с коррупцией в Нарве

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Алексей Евграфов.

ФОТО: Илья Смирнов

Кандидат в мэры Нарвы Алексей Евграфов пообещал в случае избрания бороться с коррупцией в органах власти приграничного города.

«Говорить, что я приду и все станет хорошо, было бы самонадеянным. Но работу в этом направлении мы будем вести, это факт», - сказал Евграфов в понедельник в телефонном интервью утренней телепередаче «Кофе+», передает Rus.ERR.

Евграфов признал, что недавнее задержание в Нарве нескольких человек по подозрению в коррупционных преступлениях, включая бывшего лидера имеющей большинство в горсобрании фракции Kodulinn Narva Алексея Воронова, негативно сказались на репутации города.

«Прошлым летом и весной Нарва была на волне успеха, но эта зима охладила эти позитивные новости. Сейчас наша задача заключается в том, чтобы максимально быстро вернуть Нарве положительный имидж», - сказал кандидат в мэры города.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ