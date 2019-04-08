Алексей Евграфов пообещал бороться с коррупцией в Нарве

«Говорить, что я приду и все станет хорошо, было бы самонадеянным. Но работу в этом направлении мы будем вести, это факт», - сказал Евграфов в понедельник в телефонном интервью утренней телепередаче «Кофе+», передает Rus.ERR.

Евграфов признал, что недавнее задержание в Нарве нескольких человек по подозрению в коррупционных преступлениях, включая бывшего лидера имеющей большинство в горсобрании фракции Kodulinn Narva Алексея Воронова, негативно сказались на репутации города.