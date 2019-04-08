В Эстонии по-прежнему не запрещена нацистская символика

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марие Аава подтвердила Postimees, что в связи с появившейся возле Художественной академии свастикой полиция начала производство о проступке.

«Производство о проступке было начато после сообщения прохожего, который был обеспокоен испорченной стеной Художественной академии. В течение дня выяснили, что там можно рисовать и у Художественной академии нет нареканий в этом плане. Полиция оценит в ходе производства, идет ли речь о нарушении», - сказала Аава.

Если владелец стены, то есть Художественная академия была потревожена этим рисунком, тогда речь идет о нарушении. По словам представителя академии, рама – общественная платформа, где каждый может выразить свою идею. Просто появление свастики в общественном пространстве, по словам пресс-секретаря Министерства юстиции Кристин Раммус, не является запрещенным.

Это не значит, что не обсуждают запрет на коммунистическую и нацистскую символику. «Министерство годами анализировало этот вопрос, но на данный момент какого-либо решения о дополнении к закону нет», - сказала Раммус.

По словам Раммус, в отношении использования этих символик нет особых регуляций, но несмотря на это, полиция реагирует на сообщения об использовании нацистской и коммунистической символики.