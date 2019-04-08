В Нарве выбрали нового мэра

Выбрали единогласно

Имеющая большинство в горсобрания фракция Kodulinn Narva выдвинула кандидатом в мэры вице-мэра Алексея Евграфова. Он и был избран тайным голосованием - насколько можно судить, голосами только этой фракции.

В голосовании участвовали 22 члена горсобрания, не участвовали - девять. Все 22 участника голосования проголосовали за Алексея Евграфова.

Точно ли прежний мэр в отставке?

Оппозиция альтернативной кандидатуры не предложила. Оппозиционная фракция отстранилась от участия в голосовании, считая отставку прежнего мэра Тармо Таммисте незаконной.

“Это не означает, что мы не поддерживаем Алексея Евграфова, - заметил Кутти. - Но все решения должны приниматься по соответствующей процедуре”.

Именно нарушение процедуры при выражении вотума недоверия Тармо Таммисте, а также несколько других процедурных ошибок оппозиция поставила в вину председателю городского собрания Ирине Янович, предлагая отправить ее в отставку.

По словам оппозиционного депутата Антса Кутти, его фракция даже обратилась в прокуратуру с просьбой оценить законность отставки прежнего мэра.

Ирина Янович заверила, что может дать ответ по каждому из обвинений оппозиции. В итоге, большинство выступило против отставки госпожи Янович.

Молчали до конца, но интрига растаяла

После того, как фракция Kodulinn Narva отправила в отставку прежнего мэра Тармо Таммисте, имя нового мэра обсуждалось только внутри фракции, имен кандидатов не называли. В конце концов, лидер фракции Алексей Воронов назвал несколько человек, кандидатуры которых, по его словам, во фракции обсуждали.

“Могу сказать, что Ольга Иванова входит в шорт-лист возможных мэров. Вы же читаете прессу и знаете, что там и Мартин Репинский, и Максим Ильин, и Алексей Евграфов и ещё парочка достойных людей”, - заявил Воронов 15 марта.

После ареста Алексея Воронова вице-мэра Алексея Евграфова называли, фактически, единственным реальным кандидатом на пост мэра.

Как изменится управление городом?

На посту мэра Алексей Евграфов планирует изменения в структуре городской исполнительной власти, чтобы более равномерно распределить нагрузку между работниками и прекратить утечку кадров, из-за которой всё больше страдают городские департаменты. По словам нового мэра, количество департаментов не изменится, но возможен перевод каких-то отделов из одного департамента в другой.

“Мы смотрим, кто нагружен больше, кто нагружен меньше, какую работу можно было бы объединить. И самая главная задача, которая перед нами стоит - поднять зарплату таким образом, чтобы зарплата была конкурентоспособна, чтобы мы могли иметь возможность как искать новых специалистов, так и благодарить за работу тех специалистов, которые есть”, - сказал Евграфов.

На должности мэра Алексей Евграфов планирует продолжить выполнять функции вице-мэра, отвечающего за городское хозяйство. Соответственно, должность вице-мэра будет ликвидирована. Также запланированы кадровые изменения в управе - новый состав управы мэр планирует представить на одобрение депутатам на следующей сессии 25 апреля.

Один из первых своих решений на посту мэра Алексей Евграфов восстановит рабочую группу по борьбе за титул “Культурной столицы Европы 2024 года”:

“Наша задача, во-первых, всё-таки попытаться побороться за титул. Но самое главное, мы должны сохранить тот огромный объем работы, который был сделан на первом этапе, приумножить его, написать Культурную стратегию. И самое большое мое желание - чтобы те замечательные мероприятия, которые пришли в город и привели столько туристов, сделать их постоянными. И есть у нас предложения по созданию даже новых мероприятий”.

Что новый мэр видит самым проблемным местом города?