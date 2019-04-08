Нийнисте и Путин завтра встретятся в Петербурге

Нийнисте, среди прочего, планирует обсудить с Путиным ситуацию вокруг Совета Европы, передает Yle. "Там сейчас не могут понять, покинет ли Россия Совет окончательно", - сообщил Нийнисте финским журналистам в поезде на пути в Санкт-Петербург.

Совет Европы – международная организация, содействующая сотрудничеству в области стандартов права, прав человека и демократического развития. Решения в совете принимаются министерской комиссией, в которой сейчас председательствует Финляндия.

Россия перестала платить членские взносы в Совет Европы. Это произошло после того, как ассамблея совета заморозила право голоса России из-за аннексии Крыма.

"Совет Европы – это именно правозащитный орган. Если Россия покинет его, диалог с Европой приблизится к нулю. Во время нашего председательства мы не сможем решить этот вопросы, но мы стремимся к тому, чтобы тема возвращения России в Совет осталась открытой. Чтобы такая возможность сохранялась".

Возвращение к временам холодной войны

Нийнисте сообщил, что двусторонние отношения развиваются в обычном порядке. "Конечно, я спрошу о ситуации на Украине, о событиях в Керченском проливе, в первую очередь о судьбе украинских моряков – о том, что произошло с пленными".

Российские вооруженные силы захватили три украинских судна и задержали более 20 членов экипажей в ноябре прошлого года в Керченском проливе. Нийнисте выразил обеспокоенность тем, что международная правовая система рушится и мир возвращается к временам холодной войны.

"Холодная война закончилась с распадом Советского Союза. Сейчас же мы идем к тому, что рухнут и старые соглашения, сдерживавшие конфликт".

На форуме присутствуют лидеры Северных стран

В работе Арктического форума примут также участие премьер-министры Швеции и Норвегии. По мнению Нийнисте, одной из тем на переговорах в Санкт-Петербурге будет нашумевший случай нарушений GPS сигнала. "Об этом говорилось так много, что, скорее всего, тема будет поднята и в этот раз", - предположил Нийнисте.