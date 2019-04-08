В Йыхви мужчина с ножом напал на полицейского

Полиция доставила в участок агрессивного мужчину, который проявлял насилие в отношении своей спутницы жизни, а потом попытался напасть на приехавшего по вызову сотрудника полиции, передает Rus.ERR.
Согласно поступившему сообщению, 43-летний мужчина в квартире применял насилие в отношении своей 36-летней спутницы жизни.
Когда на место прибыла полиция, женщина уже вышла из квартиры. Вслед за ней из квартиры вышел мужчина, державший в руке монтажный нож, и несколько раз попытался ударить 27-летнего патрульного полицейского.
Полицейский применил против агрессивного мужчины газовый баллончик и задержал его.