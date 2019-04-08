Nordica упустила лакомый кусок: многомиллионный тендер выиграли литовцы

"Департамент шоссейных дорог выбрал для полетов между островами и материком, как на линии Курессааре, так и Кярдла, предложение авиакомпании Transaviabaltika. Договор еще не заключен, но, исходя из Закона о госпоставках, в течение 15 дней действует запрет на заключение договора", - сказала руководитель отдела общественного транспорта Департамента шоссейных дорог Кирке Уильямсон BNS.

Вероятная стоимость договора составляет 25,5 миллионов евро, из которых дотация государства на линию Курессааре - около 19,3 миллионов евро, а на линию Кярдла - 6,2 миллиона евро.

Государство начало поиски авиакомпании для обслуживания линий между Таллинном и островами в июле прошлого года, поскольку договор с нынешним перевозчиком, литовской фирмой Transaviabaltika, истекает 31 мая.

Первый конкурс госпоставки, организованный Департаментом шоссейных дорог, провалился, поскольку в документах тендера требовали по возможности использование экологичного самолета.

Руководитель бюро конкурса госпоставок Департамента шоссейных дорог Андру Палу сообщил в ноябре, что это создало бы неэффективную конкуренцию и неравенство поставщиков услуг. "Единственной возможностью этого избежать было признать производство конкурса недействительным", - сказал он.

До отмены конкурса интерес к нему выказывали компании OÜ NyxAir и AS Airest, нынешний перевозчик Transaviabaltika, а также госпредприятие Nordica вместе с Regional Jet.

В декабре Департамент шоссейных дорог объявил новый конкурс госпоставки на авиалинии Таллинн-Курессаааре и Таллинн-Кярда, новый перевозчик будет обслуживать линии пять лет, начиная с первого июня этого года до 31 мая 2024 года.