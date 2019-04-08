Пн, 8.04.2019
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Тынис Лукас: антиэстонскую пропаганду на территории страны необходимо ограничить

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Тынис Лукас.

ФОТО: Kristjan Teedema/Eesti Meedia/scanpix

По словам кандидата в министры культуры от партии «Отечество» (Isamaa) Тыниса Лукаса, направленную против Эстонии пропаганду необходимо ограничивать, более жестко контролируя выдачу лицензий на теле- и радиовещание, однако конкретные ограничения должны быть согласованы в правительстве, передает Rus.ERR со ссылкой на ERR.

"Государство может ограничивать деятельность враждебных теле- и радиостанций на территории Эстонии. И к этим вопросам надо подойти очень серьезно, чтобы на территории Эстонии не велась пропаганда против эстонского государства. Я назвал метод, в этом направлении следует действовать, и, по-моему, клевета на эстонское государство сознательно распространялась в интересах иностранных государств. Я бы обязательно проявил больше жесткости с этими лицензиями и зонами вещания, но о чем конкретно договорится правительство, какие методы будут использованы - все это выяснится все же в совместной работе правительства", - сказал Лукас в интервью радионовостям ERR.

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