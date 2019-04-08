Тынис Лукас: антиэстонскую пропаганду на территории страны необходимо ограничить

"Государство может ограничивать деятельность враждебных теле- и радиостанций на территории Эстонии. И к этим вопросам надо подойти очень серьезно, чтобы на территории Эстонии не велась пропаганда против эстонского государства. Я назвал метод, в этом направлении следует действовать, и, по-моему, клевета на эстонское государство сознательно распространялась в интересах иностранных государств. Я бы обязательно проявил больше жесткости с этими лицензиями и зонами вещания, но о чем конкретно договорится правительство, какие методы будут использованы - все это выяснится все же в совместной работе правительства", - сказал Лукас в интервью радионовостям ERR.