Стало известно, сколько человек живет в эстонских центрах для беженцев

По состоянию на 1 апреля в центре Вао жили 28 человек, в том числе девять соискателей международной защиты и 19 человек, которые уже успели ее получить, сообщил пресс-секретарь AS Hoolekandeteenused. Пятеро получивших международную защиту лиц — беженцы, принятые Эстонией по квоте в рамках миграционной программы ЕС.

В центре живут девять детей и четыре женщины, семей в центре четыре.

В центре Вао живут люди из 12 стран. В центре больше всего людей из Сирии, Грузии, России и Ирана.

В центре Вягева по состоянию на 1 апреля жили 14 человек, в том числе десять соискателей международной защиты и четыре человека, которые уже успели ее получить.

В центре Вягева живут четыре ребенка, три женщины и семь мужчин. В центре живут две семьи.

В центре Вягева живут люди из Египта, Албании, России, Нигерии, Уганды, Индии и Украины.