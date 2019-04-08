Пн, 8.04.2019
Это тотальное раскачивание эстонского внутреннего правопорядка, демократии и безопасности. Эвелин Сепп
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Стало известно, сколько человек живет в эстонских центрах для беженцев

Стало известно, сколько человек живет в эстонских центрах для беженцев

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Центр беженцев в Вао.

ФОТО: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

По состоянию на начало апреля в центрах для беженцев в Вао и Вягева жили 42 человека.

По состоянию на 1 апреля в центре Вао жили 28 человек, в том числе девять соискателей международной защиты и 19 человек, которые уже успели ее получить, сообщил пресс-секретарь AS Hoolekandeteenused. Пятеро получивших международную защиту лиц — беженцы, принятые Эстонией по квоте в рамках миграционной программы ЕС.

В центре живут девять детей и четыре женщины, семей в центре четыре.

В центре Вао живут люди из 12 стран. В центре больше всего людей из Сирии, Грузии, России и Ирана.

В центре Вягева по состоянию на 1 апреля жили 14 человек, в том числе десять соискателей международной защиты и четыре человека, которые уже успели ее получить.

В центре Вягева живут четыре ребенка, три женщины и семь мужчин. В центре живут две семьи.

В центре Вягева живут люди из Египта, Албании, России, Нигерии, Уганды, Индии и Украины.

По состоянию на начало марта в центрах Вао и Вягева жили в общей сложности 45 человек.

    Читать также

    Актуально

    Читать также

    НАВЕРХ