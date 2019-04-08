Правопопулисты хотят создать новую фракцию в Европарламенте

По словам Мойтена, EAPN будет сформирован после выборов в Европарламент, которые пройдут в странах ЕС с 23 по 26 мая.

Альянс будет отличаться своей "патриотической" повесткой, добавил он. "Мы хотим свести к нулю нелегальную миграцию в ЕС. Право въезда получит только тот, кто получит наше разрешение на это за пределами Евросоюза", - добавил он. "Если мы хотим сохранить европейское разнообразие <…> и богатство культур, нам придется возвести "крепость Европу", - считает политик.

Маттео Сальвини в свою очередь отметил: "Мы расширяем нашу общность, семью. Мы работаем над новой европейской мечтой".

В миланской встрече участвовали также лидеры Датской народной партии, которая занимает крайне правые националистические позиции в вопросах иммиграционной политики, и популистской партии "Истинные финны". В то же время там отсутствовали Марин Ли Пен из французского объединения "Национальное объединение", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", а также председатель Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе.