Кая Каллас не сидит сложа руки: что задумала председатель Партии реформ

"Хочется выразить те ценности, о которых мы смогли договориться, на которые могло бы опираться наше правительство", - сказала Кая Каллас Postimees. Вскоре выяснилось, что речь идет не только о коалиционных переговорах.

"Мы не проводим коалиционные переговоры", - сказала Каллас, указывая на то, что речь идет об обсуждении ценностей. В понедельник главными темами обсуждения стали темы политики безопасности и демократического правового государства. Со своим окончательным планом партии намерены выступить в Рийгикогу 15 апреля.

В возможность сформировать правительство не верит ни председатель Партии реформ Кая Каллас, ни председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский.

"Мы не сформируем эту коалицию, вдвоем мы ее не создадим", - Кая Каллас смотрит на вещи реалистично.

Евгений Осиновский также сказал, что сейчас ни у кого нет иллюзий. "Если мы посмотрим прошедшие на прошлой недели выборы спикера, то даже на тайном голосовании те, люди, которые в частной беседе сказали, что это, конечно, ужасно и за Хенна Пыллуааса они никоим образом голосовать не могут, за него все-таки проголосовали", - сказал он. Поэтому Осиновский не верит, что на открытом голосовании для членов Рийгикогу совесть может стать важнее партийной дисциплины.

Если отсутствует вера и надежда найти поддержку своим планам, возникает вопросом, зачем вообще собираться. По словам Каи Каллас, цель переговоров Партии реформ и социал-демократов состоит в том, чтобы предложить лучшую альтернативу.

"Если президент также говорит, что в нашем обществе в данный момент прежде всего конфликт интересов, то нужно обозначить ценности, на которые может опираться правительство. Правительство, которое никого не принижает, которое по-прежнему открыто. Государство, которое за открытое общество и открытую экономику. Все эти ценности у нас не такие, как у этой коалиции, которая сейчас формируется", - пояснила Каллас.

По оценке Осиновского, правильно и справедливо, чтобы у членов Рийгикогу и общественности был альтернативный план, чтобы они могли более ясно выразить свою точку зрения.

Помимо составления альтернативного плана, Кая Каллас, будучи кандидатом в премьер-министры, использует возможность лучше ввести свою партию в курс государственных дел.